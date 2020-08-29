“Türkiye’yi eleştirmek AB’nin haddine değildir”

DışışleriBakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı ardından yapılan açıklamadaki yaptırım tehditlerine "Türkiye'nin faaliyetlerini eleştirmek AB'nin haddine değildir" diyerek tepki gösterdi. Bir soru üzerine açıklama yapan Aksoy, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'de gerginliğin müsebbibi, uluslararası hukuka aykırı eylem ve talepleriyle Yunanistan ve GKRY'dir. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını yok saymaya çalışan bu ikiliye AB'nin birlik dayanışması bahanesiyle koşulsuz destek vermesi gerginliği daha da tırmandırmaktadır. AB'nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir." "Yunanistan bir takımada devleti değildir" ifadesini kullanan Aksoy, "Meis başta olmak üzere, Anadolu'ya yakın Yunan adalarının kıta sahanlığına sahip olmaları uluslararası hukuka ve içtihata aykırıdır. AB'nin yaptırım diline başvurması mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmadığı gibi ülkemizin kararlılığını daha da artırmaktadır." Bu arada Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya çalışan Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel'in, diyalog çağrısını yinelerken "AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma, haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var" ifadesini kullanması da dikkat çekti.