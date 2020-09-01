Doğu Akdeniz hamleleri sonrası çıldıran Yunanistan bindiği dalı kesti! Adaların statüsünü çiğnedi

YUNANİSTAN İHLAL ETTİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; halen yürürlükte olan uluslararası anlaşmalara rağmen, Yunanistan askeri amaçlarla da kullanılabilecek havaalanı ve diğer tesislerin ilkini 1952'de Leros Adasında kurdu. Açık kaynaklar, adaların silahlandırılmasının 1974'ten sonra hız kazandığını, gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sında asker ve silah konuşlandırıldığını ortaya koydu. Türkiye ise her ihlalde Yunanistan'ı, anlaşmanın taraflarını uyardı, uluslararası toplumu bilgilendirdi.

YARGIDAN KAÇTILAR

Yunanistan, anlaşmaları bozan taraf olarak yargılanmamak için, 1993 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisini kabul ettiğinde, 'ulusal güvenlik çıkarlarıyla ilgili askeri önlemlerden kaynaklanan konularda' çekince koydu.

Dışişleri kaynakları, Yunanistan'ın koyduğu bu çekincenin, "antlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğini zımnen kabul" anlamına geldiğini değerlendiriyor.