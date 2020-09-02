Doğu Akdeniz'de ipler Türkiye'nin elinde! Türkiye S-400’lerini 1 saatte aktif edebilir

Fransa başta olmak üzere İtalya, Mısır ve BAE'nin Türkiye'ye karşı askeri kapasitelerini aşan adımları, istemeyerek de olsa Almanya'nın Yunanistan tarafında devreye girmesiyle sonuçlandı. Bu kapsamda Doğu Akdeniz cephesinde NATO'nun kriz yaşaması ve ABD'nin GKRK'ye silah ambargosunu kaldırarak gerilimi artırması ile birlikte savaş riski arttı.

Coğrafyamızda söz konusu gelişmeler yaşanırken Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Türkiye'nin kendisini savunmak için Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin göreve hazır olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yılmaz'ın sosyal medyadan yapıtığı açıklama:

"Rusya, S-400'lerin Türkiye'ye tüm parçaların aktarımını, Türk uzmanların eğitimini tamamladı. Bundan sonra S-400'de inisiyatif sadece Türkiye'de. Türkiye S-400'lerini 1 saatte aktif edebilme yeteneğine sahip. S400'lerin Ankara'da F-16 ile Rusya'da ise Su serisi uçaklarla Türk uzmanlarca radar denemeleri yapıldı. Sistemin dost-düşman tanımlamalarına ilişkin milli yazılımı Türkiye yaptı. Türkiye her an aktif edebilecek durumdadır."



S-400 hava savunma sistemi, orta menzilli hava ve füze savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rusya yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.