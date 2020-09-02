Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, koronavirüse yakalandı

İtalya eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nini koronavirüs testi pozitif çıktı. Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo 84 yaşındaki Berlusconi'nin koronavirüse yakalandığını ve konutunda izole olduğunu açıkladı. Zangrillo açıklamasında, "Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" dedi.

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