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Eski Başbakanı Berlusconi, koronavirüse yakalandı

'nın eski başbakanlarından 'nin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 21:22 Son Güncelleme: 2.9.2020 21:30 ABONE OL
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, koronavirüse yakalandı

İtalya eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nini koronavirüs testi pozitif çıktı. Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo 84 yaşındaki Berlusconi'nin koronavirüse yakalandığını ve konutunda izole olduğunu açıkladı. Zangrillo açıklamasında, "Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" dedi.

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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, koronavirüse yakalandı
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