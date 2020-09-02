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'nin yayınladığı yeni sonrası 'yı korku sardı

’nin “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin ’deki çalışmalarını 12 Eylül’e kadar uzatan yeni ’i ’da büyük rahatsızlık yarattı. Bu arada ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savaş uçaklarının 2 hafta sürmesi beklenen ortak eğitimi başladı. Girit Adası civarında uçuşlar gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 07:35 Son Güncelleme: 2.9.2020 07:54 ABONE OL
Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı

Yunan Dışişleri Bakanlığı, 'nin "diyalog çağrılarına kulak asmayarak, tahriklerini sürdürdüğü ve bölgede kargaşacı rolünü oynamaya devam ettiğini" ileri sürerek, "'a şantaj yapılamaz. Bölgedeki tüm ülkelerle deniz yetki sınırları anlaşmaları sağlama çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Yunanistan ayrıca, bir karşı de yayınladı. Yeni Türk Navtex'i öncekilere kıyasla Meis adasına daha yakın bölgeleri kapsıyor.

Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı

BAE İLE ORTAK EĞİTİM

Bu arada ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savaş uçaklarının 2 hafta sürmesi beklenen ortak eğitimi başladı. Girit Adası civarında uçuşlar gerçekleştirildi. BAE'den 6 adet F-16 savaş uçağı ve 80 personel Girit'te bulunuyor.

Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı

Dün ayrıca, Başbakanı Kiriakos Miçotakis, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. İki liderin 'deki son durum ve ülkeleri arasında tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldığı belirtildi.

Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı

SİLAHA 10 MİLYAR EURO

Hürriyet'in haberine göre; Öte yandan Yunan Maliye Bakanı Hristos Staikouras rakam belirtmemekle birlikte "Başbakan Miçotakis'ten, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün takviye edilmesi için talimat aldım" diyerek, Yunan medyasında yer alan, 7-10 milyar Euro'luk bir silahlanma programının hazırlandığına ilişkin haberleri doğruladı. Yunan basını, Fransa'ya 12-18 adet Rafale tipi savaş uçağı ve 2 fırkateyn ile Almanya'ya denizaltılar için torpil siparişleri verileceğini yazdı.

Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı

Sikorsky tipi helikopterler ve savaş uçakları için gerekli yedek parçaların satın alınacağı da kaydedildi. , 1996'daki Kardak Krizi'nden sonra 8 yıl içinde yaklaşık 50 milyar Euro olarak hesaplanan bir silahlanma yarışına girmişti. Söz konusu harcamalar, 2010'da başlayan ve geçen yıla kadar süren ekonomik krizin önemli nedenlerinden biri olmuştu. Fransız "Europa 1" televizyonunun Fransa'ya ait "Charles de Gaulle" uçak gemisinin, "bilinmeyen bir misyon çerçevesinde" bu ay başlarında 'e geleceğine ilişkin iddiası ise 'da memnuniyet yarattı.

Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı

YUNAN VE RUM İKİLİSİNİ MARAŞ KORKUSU SARDI

ve Kıbrıs Rum yönetimi, 'den sonra kapalı Maraş kenti ile ilgili kaygılanıyor. Rum medyası, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bu cuma New York'ta BM ve ABD'li yetkililerle temaslarında Maraş'ı gündeme getireceğini yazdı. KKTC, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana kapalı tutulan turistik Maraş kentini ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra açmayı planlıyor.

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Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı
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