Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex sonrası Atina'yı korku sardı

Sikorsky tipi helikopterler ve savaş uçakları için gerekli yedek parçaların satın alınacağı da kaydedildi. Yunanistan, 1996'daki Kardak Krizi'nden sonra 8 yıl içinde yaklaşık 50 milyar Euro olarak hesaplanan bir silahlanma yarışına girmişti. Söz konusu harcamalar, 2010'da başlayan ve geçen yıla kadar süren ekonomik krizin önemli nedenlerinden biri olmuştu. Fransız "Europa 1" televizyonunun Fransa'ya ait "Charles de Gaulle" uçak gemisinin, "bilinmeyen bir misyon çerçevesinde" bu ay başlarında Doğu Akdeniz'e geleceğine ilişkin iddiası ise Atina'da memnuniyet yarattı.