AB'YE AÇIK VE NET TAVIR

Aliyev, Yunanistan'ın Bakü'ye atanan Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u kabulü sırasında Ermenistan - Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliğinden rahatsız olduğunu dile getirmiş ve " Akdeniz'de Türkiye'nin yanındayız ve Fransa dahil bazı AB ülkelerinin tavırları nedeniyle rahatsızız. Tutumumuzu bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız. Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz" demişti. Aliyev'in ifadelerini kardeşliğin manifestosu olarak niteleyen Türkiye - Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, "AB ülkelerine ilk kez açık mesaj vermiştir Aliyev. Tek millet ve iki devlet olmanın özüdür bu ifadeler" dedi.Azerbaycan ilk kez üçüncü bir ülkeye açık ve net tavır sergileyerek kardeş Türkiye'nin yanında yer almıştır. İlham Aliyev'in açıklaması Yunanistan üzerine tüm Avrupa ülkelerine de verilmiş bir mesajdır. Ayrıca görüşmede İlham Aliyev, Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs üçlüsünün ortak faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı aynı açıklıkla dile getirmiştir. Aliyev, Rusya'dan Ermenistan'a Tovuz olayları akabinde uçaklarla gönderilen silahları da gündeme getirdi. Sayın Aliyev, aynı zamanda AB ülkelerine de açık mesaj vererek Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına dikilen herkese aleni meydan okudu. Tek millet ve iki devlet olmanın özüdür Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Bu tavır aynı zamanda Türkiye'nin rakiplerine atılan sağlam bir kroşedir.