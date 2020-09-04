Yunanistan bel altı vuruyor

Doğu Akdeniz, Batı Trakya ve adalara kadar birçok yerde kışkırtıcı politikalara başvuran Yunanistan, hukuksuzlukta sınır tanımıyor. Türkiye ile sahada ve diplomaside baş edemeyeceğini bilen Atina, kirli oyunlarını sivillere yöneltmeye başladı. Batı Trakya'da Türk azınlığın haklarını çiğneyen Atina, Meis'te ise Türk gazetecileri tehdit etti.Batı Trakya'da 1923 Lozan Barış Antlaşması ile Türk toplumuna "azınlık" statüsü tanındı, hakları garanti altına alındı. Ancak Yunan makamları son günlerde bu hakları yok sayıyor. Atina, kimlik inkarı, dini hayat özgürlüğüne müdahale, azınlığa ait vakıf mallarına yönelik tartışmalı uygulamalara imza atıyor. 14 Ağustos'ta Yunan askerleri İskeçe bölgesindeki Gökçepınar köyünde tatbikat yaparak köy halkında korku yaratmıştı. Türk azınlığına ait ilkokulları da sistematik olarak kapatan Yunanistan, son olarak medreseleri kontrolü altına almak için bir kararname çıkardı.TRT Haber'e göre Yunan hükümeti, Gümülcine Medresesi'nin tüm öğretmenlerini 31 Ağustos tarihi itibari ile görevden aldı. Biri İskeçe'de diğeri Gümülcine'de iki medrese Yunan devlet okulu gibi idare edilecek. Yunanistan keyfi kararlarla azınlık okullarında baskıyı artırarak, yeni azınlık okullarının açılmasına izin vermiyor.Küresel Gazeteciler Konseyi "Yunan yetkililer tarafından Türk düşmanı olduğu belli olan siteye servis edildiği anlaşılan bu haberi, tehdit ile basın mensuplarını hedef gösterme eylemini esefle kınıyoruz" mesajını paylaştı. Anadolu Yayıncılar Derneği de "Anadolu Ajansı'nı tehdit ederek susturmak kimsenin harcı değildir" mesajını paylaştı.Batı Trakya Türkleri Yönetici, İşadamı ve Sanayiciler Derneği (BATISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, "Yunanistan ile iyi ilişkiler içerisindeyiz ama maalesef Yunanlı yöneticilerin davranışları, ilişkileri germektedir. Unutulmamalıdır ki bu durumdan en büyük zararı ekonomik sistem görecektir. Biz, her durumda devletimizin yanındayız ve ekonomik iş birliği ile dostluk, kardeşlik ve huzur istiyoruz" dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan makamlarının AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösterdiğini belirtti. Altun, mesajında şunları kaydetti: "Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansını tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir."Yunanistan'ın Meis'teki provokasyonları sürüyor. Meis Adası'na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı (AA) Atina ekibi, Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajanlıkla suçlanıp tehdit edildi. Irkçı Turkikanea. gr internet sitesi provokatif bir metin yayımladı. Metinde, "Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis'e gitmelerine izin veriyoruz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!" şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanıldı. Sitede AA ekibinin yalnızca Yunan makamlarının elinde bulunması gereken pasaport kimlik sayfası fotoğrafının yayımlanması dikkati çekti.Anadolu Ajansı Yunanistan muhabiri Tevfik Durul, fotomuhabiri Ayhan Mehmet ile karşılaştıkları tehditler hakkında A Haber'e konuştu. Durul, "Bilgilerimiz afişe edilerek bu sitede yayınlanarak hedef gösterdiler. Tek işleri Türk karşıtı haberler yapmak olan bu sitede haber yaptılar. Adada ne işleri var gerekeni yapın çağrılarıyla kışkırtıcı bir haber yaptılar" dedi. Yunus Emre KAVAK / SABAH