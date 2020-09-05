Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan neden masadan kaçıyor? Fransa, neden Yunanistan'ı Türkiye'nin önüne sürüyor? Doğu Akdeniz'de çözüm nasıl gerçekleşecek? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki korsanlık faaliyetlerine teşebbüs etmeye çalışması karşısında gerçekleşebilecek olası senaryoları değerlendirdi.
BÜTÜN DÜNYA BUNU GÖRDÜ
Coşkun Başbuğ yaptığı açıklamasında; " Doğu Akdeniz dünyanın gündemi haline gelmiş bir konu. Doğu Akdeniz'de hem askeri hem diplomatik siyasi anlamda yürütülen çok ciddi faaliyet var. Bu faaliyetlerin merkez noktası da Türkiye. Çünkü hem Afrika'da Libya coğrafyasında hem de Kıbrıs bölgesinde ana aktör ülke Türkiye.
Doğu Akdeniz'de çözüm nasıl olacak? Yunanistan neden masadan kaçıyor? | Video
TÜRKİYE'Yİ DIŞA SAYAN HİÇBİR HAREKETİN DEVAMI VE GELİŞİMİ OLAMAZ
Oyunu kuran ve kurulmuş oyunları da bozan bir ülke görüntüsü var Türkiye'de. ve dünya bunu kabul etmiş durumda. Yani Türkiye'nin içinde olmadığı, Türkiye'yi dışa sayan hiçbir hareketin devamı ve gelişimi olamaz. Bunu artık bütün dünya kabul etti."
DİPLOMATİK ATAKLARI AYAKLAR ALTINA ALDILAR
Şimdi bu hem askeri hem siyasi anlamda yürütülen ataklarda Türkiye iki alanda da tam anlamıyla bir gövde gösterisi yapıyor. "Sahaya çağırıyorsanız varım." Üzerine konuşacağımız tatbikatta olduğu gibi." Masaya çağırıyorsanız ona da varım." şeklinde her türlü çözüm odaklı sonuca yakın duran Türkiye tablosu var karşımızda. NATO'nun devreye girmek zorunda kaldığı bütün diplomatik atakların ayaklar altına alındığı bir süreç yaşatıyor Yunanistan ve Fransa. Yine iki NATO ülkesi bir diğer NATO üyesi ülkeye karşı ortak işbirliği ve sinsi planlar peşindeler. İşte bu NATO'nun bana göre sonu olacak bir hareket ve bu tehdidi gören NATO devreye girmek zorunda kaldı. Türkiye, her zaman olduğu gibi ilk önceliğini masa başı çözmden yana olduğunu göstererek NATO'ya anında olumlu cevap verdi ve masada yerini aldı. Ama Yunanistan'dan aynı tablo görülmedi. Yunanistan başta olumlu gibi yaklaşsa da masadan kaçan ülke konumunda.
YUNANİSTAN NEDEN MASADAN KAÇIYOR?
Yunanistan'ın masa başında elde edebileceği bir şey yok. Yunanistan masaya oturduğunda ne konuşulacak? Elde mevcut yasalar, sözleşmeler, emsal kararlar gibi konular masaya yatırılacak. Türkiye zaten başından beri bu tezlerini bahsettiğimiz zemine oturtan bir ülke. Biz 1982 Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne usulen ve diğer sıralı bütün ikili anlaşmalara harfiyen uyan bir ülkeyiz. Karşıda ise bunun zerresini göremiyoruz. Yunanistan'ın masadan kaçma sebebi bu. Yunanistan masada hukuk anlamında tamamen haksız olduğunu biliyor. ve masada kaybedeceğini öngörüyor. Masadan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Yunanistan ile sorunlarımız ciddi anlamda büyüdü.
İŞGALCİ GÜÇ KONUMUNDA
Doğu Akdeniz, Yunanistan ile konuşacağımız en son konu Fransa ile birlikte. Ne bir kıyısı var, ne bir ikili devlet anlaşmasına yeri var, herhangi bir hukuki sorumluluğu yok. Doğrudan korsan mantığı ile hareket eden iki tane işgalci ülke konumunda. Dolayısıyla buna rağmen Türkiye kendine güvendiği için ve eli de güçlü olduğu için masa ise masa ben hazırım diyor.