Doğu Akdeniz'de çözüm nasıl olacak? Yunanistan neden masadan kaçıyor?

DİPLOMATİK ATAKLARI AYAKLAR ALTINA ALDILAR

Şimdi bu hem askeri hem siyasi anlamda yürütülen ataklarda Türkiye iki alanda da tam anlamıyla bir gövde gösterisi yapıyor. "Sahaya çağırıyorsanız varım." Üzerine konuşacağımız tatbikatta olduğu gibi." Masaya çağırıyorsanız ona da varım." şeklinde her türlü çözüm odaklı sonuca yakın duran Türkiye tablosu var karşımızda. NATO'nun devreye girmek zorunda kaldığı bütün diplomatik atakların ayaklar altına alındığı bir süreç yaşatıyor Yunanistan ve Fransa. Yine iki NATO ülkesi bir diğer NATO üyesi ülkeye karşı ortak işbirliği ve sinsi planlar peşindeler. İşte bu NATO'nun bana göre sonu olacak bir hareket ve bu tehdidi gören NATO devreye girmek zorunda kaldı. Türkiye, her zaman olduğu gibi ilk önceliğini masa başı çözmden yana olduğunu göstererek NATO'ya anında olumlu cevap verdi ve masada yerini aldı. Ama Yunanistan'dan aynı tablo görülmedi. Yunanistan başta olumlu gibi yaklaşsa da masadan kaçan ülke konumunda.