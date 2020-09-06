Japonya'da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyonu aşkın kişinin tahliyesi istendi

Kyodo ajansına göre, Haişen tayfununa karşı bölgenin kuzeyindeki Fukuoka, Kumamoto, Nagazaki, Oita, Saga ile güneyindeki Kagoşima, Miyazaki, Okinawa eyaletlerinde tahliye çağrıları yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, fırtına dalgalarına karşı bölge sakinlerinden azami önlem almalarını istedi.

Kagoşima, Kumamoto, Miyazaki ve Nagazaki'de 17 kişi yaralanırken, 142 bin evde enerji kesintisi meydana geldi. Kyuşu'da 8 milyondan fazla kişi için tahliye emri yayımlandı.

Miyazaki Belediyesi, acil toplanma merkezlerinin kapasitelerinin yüzde 50 dolduğunu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan sosyal mesafe tedbirleri kapsamında daha fazla kişinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Altyapı Bakanlığı, taşkınlara karşı 11 eyalette 73 barajda suyun boşaltıldığını ve temmuzda 14 kişinin hayatını kaybettiği taşkınlara sebep olan Kuma Nehri'nin yeniden taşmasından korkulduğunu açıkladı.

KORE YARIMADASI'NA İLERLİYOR

Öte yandan Kyuşu bölgesinde yatırımları bulunan Toyota, Nissan ve Sony gibi Japon firmaları, çalışanlarının güvenliği için üretim tesislerini geçici olarak kapattığını açıkladı.

Mobil operatörlerden SoftBank ve KDDI, Kagoşima ve Okinawa'da yaşanan enerji kesintileri ve baz istasyonlarını bağlayan kabloların arızalanması sebebiyle iletişimin kesintiye uğradığını belirtti.

Japonya Hava Yolları ile All Nippon Airways (ANA) bölgede 300'den fazla uçak seferinin askıya alındığını, Kyuşu Demir Yolları ile Batı Japonya Demir Yolları, bazı noktalarda tren seferlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

Güneydeki ada eyaleti Okinawa ile Kagoşima'ya bağlı Amami-Oşima Adası'nı geçen Haişen tayfununun, pazar gecesinden itibaren Kyuşu'nun batı sahilinden kuzeye ilerleyerek hafta içinde Kore Yarımadası'na ulaşması bekleniyor.