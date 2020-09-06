Son dakika: Donald Trump'ın Kudüs kararı sonrası Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu

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Son dakika: 'ın kararı sonrası Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu

Son dakika haberi... ABD'nin, 'deki büyükelçiliğinin 'e taşınması kararının tartışmaları devam ediyor. ABD Başkanı , Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini başkent Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını duyurmuştu. Trump'ın bu kararını açıkladığı anlarda kameralara çok ilginç anlar kaydedildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Trump'ın Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söylemesinden sonraki verdiği ilginç tepkiler sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte kameralara yansıyan o ilginç anlar

Giriş Tarihi: 6.9.2020 12:46 Son Güncelleme: 6.9.2020 12:48 ABONE OL
Son dakika: Trump'ın açıklamaları sonrası Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

Son dakika haberi... ABD Başkanı , 'ın 'in başkenti Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğinin 'e taşınacağını duyurdu. Trump'ın bu kararı açıklaması sırasında ilginç anlar yaşandı. ABD'nin Sırbistan büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararı dünya siyasi gündeminde tartışmalara neden oldu.

Son dakika: Trump'ın açıklamaları sonrası Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC'TEN İLGİNÇ TEPKİLER

-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamanın görüntülerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in sergilediği ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, iki ülke arasındaki anlaşmanın detaylarını açıklarken, Aleksandar Vucic'in önünde duran anlaşma metninin sayfalarını karıştırarak, yan tarafında bulunan kişilere göz ucuyla baktığı görülüyor.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda uzman ve gazeteci, 'Sırbistan'ın, büyükelçiliğini Temmuz ayında 'e taşıyacağı' yönündeki anlaşma maddesini, Vucic'in daha önce fark etmemiş olduğu açıklamaların bulundu.

Son dakika: Trump'ın açıklamaları sonrası Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomik normalleşme anlaşmasının içeriği ülkedeki muhalifler tarafından eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri de tartışmalara neden oldu. ABD Başkanı 'ın imza töreni sırasında "Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 'e taşıyacağını" açıklamasının ardından Vucic'in şaşkınlığının yansıdığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi toplarken, muhalif haber siteleri de bunu manşetlerine taşıdı.

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Son dakika: Trump'ın açıklamaları sonrası Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

Görüntülerde, Trump'ın açıklamasının ardından Vucic'in anlaşma metninin sayfalarını karıştırdığı ve ardından heyete dönerek yüzünü düşürdüğü görülürken, ülke medyası Sırp heyetinin ya imzaladığı metindeki maddelerden haberdar olmadığını ya da bilgileri olmadan metne eklemeler yapıldığını öne sürdü.

Son dakika: Trump'ın açıklamaları sonrası Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

"KUDÜS MÜ? NE KUDÜS'Ü?"

"Direktno" isimli Sırp haber sitesinde çıkan " mü? Ne Kudüs'ü?" başlıklı haberde, Beyaz Saray'daki görüşmelerde 'ı temsil eden heyetin ya anlaşmanın maddelerine bakmadığı ya da bazı maddelerin onların bilgisi dışında eklendiği ve onların da buna tepki veremediği ifade edildi. Vucic'in Beyaz Saray'daki bir diğer eleştirilen görüntüsü ise Trump'ın karşısındaki sandalyede oturma şekli oldu. Bu görüntü de özellikle sosyal medyadaki muhalif hesaplarca eleştirildi.

Son dakika: Trump'ın açıklamaları sonrası Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

- MUHALİF LİDERDEN "FIKRA" BENZETMESİ

Muhalif kanattaki Halk Partisi Genel Başkanı Vuk Jeremic, Vucic'in ABD'de imzaladığı belgenin "fıkra gibi" olduğunu savunarak, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir metne imza atıp "faka basmış" bir liderin, sonrasında karşılığında hediye kalem almakla övünmediğini ifade etti. İçeriğinde eş cinsellikten 5G teknolojisine, elçiliğin 'e taşınmasından Hizbullah'a kadar birçok madde bulunan metnin imzalanmasına dünyanın yarısının güldüğünü, diğer yarısının ise dehşete düştüğünü ileri süren Jeremic, bu metnin 'ın zararına olduğunu savundu.

Jeremic, Sırbistan'ın elçiliğini Kudüs'e taşımasının da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 478 numaralı kararına da aykırı olduğunu vurgulayarak, Vucic'in Beyaz Saray'a uluslararası ilişkilere hakim danışman götürmemesini de eleştirdi.

Bu arada, Kosova tarafı imzaladıkları anlaşmanın metnini paylaşırken, Sırbistan'ın anlaşmaya dair detay paylaşmaması dikkat çekti. Vucic, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, anlaşma maddelerinin gizli olduğunu söyleyerek detay vermekten kaçınmıştı.

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Son dakika: Donald Trump'ın Kudüs kararı sonrası Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu
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