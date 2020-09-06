Son dakika: Donald Trump'ın Kudüs kararı sonrası Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu

- MUHALİF LİDERDEN "FIKRA" BENZETMESİ

Muhalif kanattaki Halk Partisi Genel Başkanı Vuk Jeremic, Vucic'in ABD'de imzaladığı belgenin "fıkra gibi" olduğunu savunarak, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir metne imza atıp "faka basmış" bir liderin, sonrasında karşılığında hediye kalem almakla övünmediğini ifade etti. İçeriğinde eş cinsellikten 5G teknolojisine, elçiliğin Kudüs'e taşınmasından Hizbullah'a kadar birçok madde bulunan metnin imzalanmasına dünyanın yarısının güldüğünü, diğer yarısının ise dehşete düştüğünü ileri süren Jeremic, bu metnin Sırbistan'ın zararına olduğunu savundu.

Jeremic, Sırbistan'ın elçiliğini Kudüs'e taşımasının da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 478 numaralı kararına da aykırı olduğunu vurgulayarak, Vucic'in Beyaz Saray'a uluslararası ilişkilere hakim danışman götürmemesini de eleştirdi.

Bu arada, Kosova tarafı imzaladıkları anlaşmanın metnini paylaşırken, Sırbistan'ın anlaşmaya dair detay paylaşmaması dikkat çekti. Vucic, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, anlaşma maddelerinin gizli olduğunu söyleyerek detay vermekten kaçınmıştı.