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Son dakika | 'de ilginç doğa olayı! bunu konuşuyor: Sıcaklıklar 30 derece birden düştü

Son dakika haberi: yaz mevsimini yaşarken, 'de meydana gelen kutup girdabı, ülkede şaşkınlığa neden oldu. ABD'nin Montana ve eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü. Düşüş sonrası iki eyalet kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 10:48 Son Güncelleme: 8.9.2020 10:55 ABONE OL
ABD'de ilginç doğa olayı! Dünya bunu konuşuyor: Sıcaklıklar 30 derece birden düştü

Son dakika haberi... 'nin Montana ve eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu. Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti.

ABD'de ilginç doğa olayı! Dünya bunu konuşuyor: Sıcaklıklar 30 derece birden düştü

SOKAKLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI


Ülkede sıcaklık 1-3 derecelere düştü. eyaletinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bir çok Amerikalı başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre akın etti.

ABD'de ilginç doğa olayı! Dünya bunu konuşuyor: Sıcaklıklar 30 derece birden düştü

Öte yandan Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.


ABD'de ilginç doğa olayı! Dünya bunu konuşuyor: Sıcaklıklar 30 derece birden düştü

KUTUP GİRDABI NEDİR?

Kutup girdabı, kutuplarda her zaman bulunan soğuk halkasının aşağı doğru yayılması sonucu Kanada ve 'de sıcaklığın bir anda 25-30 derece düşmesini sağlayan soğuk akımı dalgası olarak biliniyor.

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Son dakika | ABD'de ilginç doğa olayı! Dünya bunu konuşuyor: Sıcaklıklar 30 derece birden düştü
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