Son dakika | ABD'de ilginç doğa olayı! Dünya bunu konuşuyor: Sıcaklıklar 30 derece birden düştü

SOKAKLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Ülkede sıcaklık 1-3 derecelere düştü. Colorado eyaletinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bir çok Amerikalı başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre akın etti.
Öte yandan Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.
KUTUP GİRDABI NEDİR?
Kutup girdabı, kutuplarda her zaman bulunan soğuk halkasının aşağı doğru yayılması sonucu Kanada ve ABD'de sıcaklığın bir anda 25-30 derece düşmesini sağlayan soğuk akımı dalgası olarak biliniyor.