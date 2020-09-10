Son dakika: Yunan spiker Türk silahlarını anlata anlata bitiremedi! O füzeye özel parantez açtı: İnanılmaz...

HER SİLAHI TEK TEK DEĞERLENDİRDİ

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri ile değerlendirmelerine başlayan Theodoratos, ülkesinin yönetimine sitem etti. Theodoratos, "Bunu yapmak o kadar da zor değil yeter ki arkanda yeterli irade ve siyasi destek olsun. Türkler dışa bağımlılıklarını bitirmek için bu sistemi tek başlarına yaptılar." dedi.

"UMTAS FÜZELERİ HELİKOPTERDE KONUŞLANDIRILABİLİYOR"

Yunan spiker sözlerine yerli üretim UMTAS füzelerini överek devam etti. Theodoratos, "Bu sistemler şuan hizmette ve aktif olarak kullanılıyor. Bunların helikopter gibi çeşitli platformlara konuşlandırıldığını gördüm. Araçlarda, silah taşıyıcılarında vb. gibi yerlerde." diye konuştu.