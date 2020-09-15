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'ta koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya saldırı

’ta, terör örgütü ’a karşı öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Irak'ta koalisyon güçlerinin teçhizatlarını taşıyan konvoylara son 24 saat içinde 3'üncü defa saldırı düzenlenmiş oldu.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 23:05 Son Güncelleme: 15.9.2020 23:14 ABONE OL
Irak'ta koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya saldırı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeden çekilen koalisyon güçlerinin teçhizatlarını taşıyan Iraklı nakliye şirketlerine ait konvoyun Babil ilinin Nil bölgesinde hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu konvoyda bulunan araçlardan birinin zarar gördüğü ancak konvoyun yoluna devam ettiği ifade edildi.

Irak'ta koalisyon güçlerinin teçhizatlarını taşıyan konvoylara son 24 saat içinde 3'üncü defa saldırı düzenlenmiş oldu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, daha önce Irak'taki bazı silahlı Şii gruplar, parlamentonun ülkedeki yabancı askeri varlığının sona erdirilmesi kararına uymadıkları takdirde ABD güçlerini ve çıkarlarını hedef alma tehdidinde bulunmuştu.


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Irak'ta koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya saldırı
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