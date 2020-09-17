Fransız uzman: Macron hata yapıyor

Fransa lideri Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz politikalarına kendi ülkesinden bile eleştiriler gelmeye devam ediyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, "Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek hata yapıyor. Burada Fransa'nın çıkarları söz konusu olmamalı" dedi. "Macron Fransa'yı temsil etmekten uzak birisi, tutumu çok tehlikeli ve Yunanistan ile Kıbrıs'ı (Rum yönetimi) tansiyonu yükseltmeye cesaretlendiriyor" diyen Saint-Prot, Fransız Cumhurbaşkanının birçok konuda Türkiye karşıtı siyaset izlemesinin Fransa'nın siyasi geleneklerine aykırı olduğunu belirtti.Saint-Prot, "Macron güçlü olduğunu göstermek için Türkiye'yi kullanıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil" dedi.AVRUPAParlamentosu'nun Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, Doğu Akdeniz'deki sorunların temelinde çözümsüz Kıbrıs sorununun yattığını dile getirdi. Gyöngyösi, AB içindeki birçok yetkilinin bunu göremediğini, AB'nin Kıbrıs sorunu çözülmeden Rum kesimini üyeliğe kabul ederek büyük hata yaptığını söyledi.