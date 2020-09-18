Türkiye'nin o hamlesi Fransa'yı panikletti! Macron'un Türkiye karşıtlığının perde arkası...

YERLİ SAVUNMA ÜRÜNLERİ BÖLGEDE

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2020 yılı verilerine göre, savunma ve havacılık ihracatında bu yıl ihracat gerçekleştirilen ülkelerin önemli bir kısmını Afrika ülkeleri oluşturdu. Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Gabon, Gambiya, Mali, Nijer ve Somali Afrika'da ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yerini aldı. Libya'da bulunan meşru hükûmete BMC Kirpi/Kirpi II ve BMC Vuran gibi zırhlı araçlar ile Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA da ihraç edildi. Son olarak da Katmerciler tarafından geliştirilen Türkiye'nin en güçlü zırhlı muharebe araçlarından HIZIR'nın bu yıl sonunda bir Afrika ülkesine teslimatının gerçekleştirilmesi planlanıyor.