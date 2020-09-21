Hindistan'da bebeğinin cinsiyetini öğrenmek isteyen baba, eşinin karnını deşti

Hindistan'da akılalmaz bir olay gerçekleşti. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Budaun kentinde kimliği açıklanmayan bir adam, doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek istedi. Ancak babanın cinsiyeti öğrenmek için yaptığı duyanların kanını dondurdu.

HAMİLE EŞİNİN KARNINI ORAKLA DEŞTİ

Baba, hamile karısının karnını orakla deşti. Kadın ağır yaralanırken, bebek hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın 19 Eylül'de meydana geldiği aktarılırken, kadının başkent Yeni Delhi'de yoğun bakımda olduğu açıklandı. Polis, adamın gözaltına alındığını aktardı.

"CİNSİYETİNİ KONTROL ETMEK İSTEDİ"



Kadının erkek kardeşi Golu Singh olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının 5 kızı olduğunu ve eniştesinin bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bunu yaptığını ifade etti. Singh, "Ablama orakla saldırdı ve doğmamış çocuğun cinsiyetini kontrol etmek istediğini söyleyerek karnını deşti" dedi.

HİNDİSTAN'DA KIZ ÇOCUKLARINI KÜRTAJLA ALMAK YASAK



Hindistan'da kız çocukları evlendiklerinde çeyiz ödemek zorunda kalan aileler, genellikle kız çocuklarını yük olarak görmektedir. Bu nedenle kız yerine erkek çocuklar tercih edilmektedir. Hindistan yasalarına göre, doktorların ve sağlık çalışanlarının doğmamış bir çocuğun cinsiyetini ebeveynleriyle paylaşması, çocuğun cinsiyetini belirlemek için testler yapması veya kız çocuklarını kürtaj yolu ile aldırmak yasaklanmıştır.

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