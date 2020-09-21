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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü...

: Miçotakis ve 'a freni! planları suya düştü...

haberi: ile Ege ve 'de karşı karşıya gelirken, gerilimi yükseltmek isteyen Yunanistan'ı kışkırtmayı sürdürüyor. Yunanistan, Fransa ve 'ye güvenerek küstah adımlar atarken, , Yunanistan'ı Türkiye ile diyalog konusunda uyarıyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB yaptırımları ile Türkiye'nin kararlı duruşunu hedef almaya çalışırken, da, yaptırım konusunda oldukça hevesli. Ancak, AB'nin en kuvvetli üyesi Almanya'nın şansölyesi Angela , Türkiye'ye karşı yaptırım çağrılarına karşı çıkıyor. Merkel, Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ağır eleştirilere rağmen yaptırımların önüne set olmuş durumda... Rum medyasına göre; AB yaptırım yerine diyalog tezini savunuyor.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 14:35 Son Güncelleme: 21.9.2020 14:45 ABONE OL
Son dakika: Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü...

ile arasında sular giderek ısınıyor. Türkiye'nin diplomatik girişimleri sürerken, Yunanistan şımarıkça tutumu ile masadan kaçıyor. Yunanistan'ı kışkırtan ve küstah hamlelerine destek veren ülke ise olarak dikkat çekiyor. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 'yi Türkiye'ye yaptırım konusunda uyarıyor.

Son dakika: Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü...

MACRON VE MİÇO'NUN YAPTIRIM HEVESİ

İç siyasette giderek zayıflayan, Libya'da bozguna uğrayan, Suriye'de önemli bir aktör olmaktan çıkan , sonrası 'nin liderliğine soyunmak için 'de agresif bir tutum sergiliyor. karşıtı her olayın tarafı olan , ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kışkırtıyor. 3 ülke de AB'de Türkiye'ye yaptırım istiyor.

Son dakika: Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü...

FRENİ

, ve Güney Kıbrıs'ın, ''ye yaptırım' çağrıları ise şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Şansölyesi Merkel, 'de ağırlığını koydu ve yaptırım kararının karşısında durdu. Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini savundu. Yunanistan'a Türkiye ile diyalog sağlanmalı telkininde bulundu.

Son dakika: Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü...

RUM MEDYASI: MERKEL 'YAPTIRIM YERİNE DİYALOG' DİYOR

Rum hükümetine yakın çizgisiyle bilinen Fileleftheros gazetesi 'ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin "yaptırım yerine diyalog" diyen 'nin ağır baskısına maruz kaldığını iddia etti.

Gazete AB Dönem Başkanı 'nın ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasına odaklandığını belirtti.

Son dakika: Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü...

Rum liderin 'ye yaptırımlarda ısrar ettiği ancak Başbakanı Angela 'in bunu frenlediği ifade edildi.

Haberde 'den Rum yönetimine 'yaptırımlar bekleyebilir' önceliğimiz Türk-Yunan diyaloğunun başlamasıdır mesajı verildiği belirtildi.

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Son dakika: Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü...
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