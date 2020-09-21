Son dakika: Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü...

Türkiye ile Yunanistan arasında sular giderek ısınıyor. Türkiye'nin diplomatik girişimleri sürerken, Yunanistan şımarıkça tutumu ile masadan kaçıyor. Yunanistan'ı kışkırtan ve küstah hamlelerine destek veren ülke ise Fransa olarak dikkat çekiyor. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'yi Türkiye'ye yaptırım konusunda uyarıyor.
MACRON VE MİÇO'NUN YAPTIRIM HEVESİ
İç siyasette giderek zayıflayan, Libya'da bozguna uğrayan, Suriye'de önemli bir aktör olmaktan çıkan Fransa, Merkel sonrası AB'nin liderliğine soyunmak için Doğu Akdeniz'de agresif bir tutum sergiliyor. Türkiye karşıtı her olayın tarafı olan Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kışkırtıyor. 3 ülke de AB'de Türkiye'ye yaptırım istiyor.
MERKEL FRENİ
Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, 'Türkiye'ye yaptırım' çağrıları ise şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Almanya Şansölyesi Merkel, AB'de ağırlığını koydu ve yaptırım kararının karşısında durdu. Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini savundu. Yunanistan'a Türkiye ile diyalog sağlanmalı telkininde bulundu.
RUM MEDYASI: MERKEL 'YAPTIRIM YERİNE DİYALOG' DİYOR
Rum hükümetine yakın çizgisiyle bilinen Fileleftheros gazetesi Türkiye'ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin "yaptırım yerine diyalog" diyen AB'nin ağır baskısına maruz kaldığını iddia etti.
Gazete AB Dönem Başkanı Almanya'nın ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasına odaklandığını belirtti.