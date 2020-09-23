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Haberler Dünya Haberleri Prens Harry ve Meghan Markle'ın açıklamalarına tepki

ve 'ın açıklamalarına tepki

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak 'ye yerleşen ve çifti, dergisine bir röportaj verdi. Dergiye önemli açıklamalarda bulunan çift, 'oy verin' çağrısında bulundu. Bu ise İngiliz medyasında yankı uyandırdı. Bazı kesimler İngiliz çiftin apolitik kalması gerektiğini belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 18:51 Son Güncelleme: 23.9.2020 18:52 ABONE OL
Prens Harry ve Meghan Markle'ın açıklamalarına tepki

Görkemli bir düğünle evlenen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, geçtiğimiz aylarda ABD'ye yerleşti. Çift, dün TİME dergisi için kameralar karşısına geçti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'OY VERİN' ÇAĞRISI YAPTILAR


Prens Harry ve eşi Meghan Markle, TIME dergisi için kamera karşısına geçerek, 'oy verin' çağrısında bulundu. Söz konusu görüntülerin ardından İngiliz gazeteci Piers Morgan, Harry ve Meghan çiftini, 'Kraliyet üyelerinin apolitik duruşunu ihlal ettikleri' gerekçesiyle eleştirdi. Morgan ayrıca çifti 'Biden'ı desteklemekle' suçladı.

"BU HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ"

TIME dergisi için çekilen görüntülerde konuşan Meghan Markle, "Her zaman olduğu gibi aynı şeyi söylüyoruz. Bu hayatımızdaki en önemli seçim. Bu sefer geçekten öyle" dedi ve oy verin çağrısı yaptı. Öte yandan Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden olduğu için hiç oy kullanmadığını ifade etti.



"HARRY VE MEGHAN, BİDEN'IN BAŞKAN OLMASINI İSTİYOR"

Piers Morgan, İngiliz medyasından Daily Mail'de yayınlanan yazısında, "Prens Harry ve Meghan Markle, Joe Biden'ın bir sonraki ABD Başkanı olmasını istiyor. Bunu açıkça söylemediler elbette. Ancak TIME dergisi için yayınladıkları görüntülerde, seçimlerin hangi yöne gitmesini istediklerini açıkça belirttiler. Bu Donald Trump'ın yönü değil" ifadelerini kullandı.

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın açıklamalarına tepki
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