Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik! Ermeni güçler provokasyonlarını sürdürüyor

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Son dakika: - sınır hattında gerginlik! Ermeni güçler provokasyonlarını sürdürüyor

- sınır hattında gergin bekleyiş sürüyor. edinilen son dakika habere göre; hafta başında çatışmaların yeniden alevlendiği sınırdaki Tovuz bölgesinde ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bölgelerdeki cephe hattında şiddetli çatışmalar yaşanmasa da Ermeni güçler taciz atışlarına devam ediyor. Azerbaycan ordusu ise provokasyona karşı teyakkuzda...

AA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:02 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:05 ABONE OL
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik! Ermeni güçler provokasyonlarını sürdürüyor

'ın 'a saldırı ve tacizlerini sürdürdüğü temas hattında gergin bekleyiş devam ediyor.

Hafta başında çatışmaların yeniden alevlendiği sınırdaki Tovuz bölgesinde ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bölgelerdeki cephe hattında şiddetli çatışmalar yaşanmasa da Ermeni güçler taciz atışlarını sürdürüyor.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik! Ermeni güçler provokasyonlarını sürdürüyor

SON 24 SAATTE 69 ATEŞKES İHLALİ

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, ordusu son 24 saatte makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının da kullanıldığı 69 ateşkes ihlali gerçekleştirdi.

Ordunun savaş gücünü canlı tutmak için neredeyse her gün tatbikat gerçekleştiren Azerbaycan ordusu olası yeni saldırı ve provokasyona karşı teyakkuzda bekliyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin izlenimlerine göre, bölge halkı da hemen yanı başlarında yaşanan çatışmalara, ateş seslerine rağmen günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik! Ermeni güçler provokasyonlarını sürdürüyor

ordusu, 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral 12 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik! Ermeni güçler provokasyonlarını sürdürüyor

21 Eylül'de aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlenmiş, ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu keşif uçuşu yapan 'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü.

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Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik! Ermeni güçler provokasyonlarını sürdürüyor
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