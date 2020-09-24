Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik! Ermeni güçler provokasyonlarını sürdürüyor

SON 24 SAATTE 69 ATEŞKES İHLALİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Ermenistan ordusu son 24 saatte makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının da kullanıldığı 69 ateşkes ihlali gerçekleştirdi.

Ordunun savaş gücünü canlı tutmak için neredeyse her gün tatbikat gerçekleştiren Azerbaycan ordusu olası yeni saldırı ve provokasyona karşı teyakkuzda bekliyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin izlenimlerine göre, bölge halkı da hemen yanı başlarında yaşanan çatışmalara, ateş seslerine rağmen günlük yaşamlarını sürdürüyor.