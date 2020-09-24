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Son dakika haberi: tedavisinde umutlandıran gelişme! Covid-19'a karşı yüksek etkili antikor bulundu

panemisi ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Dünya genelinde 32 milyon kişiye bulaşan 1 milyona yakın kişinin ise enfekte olmasına neden olan covid-19 salgını ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Alman bilim insanları coronavirüs tedavisinde umutlandıran bir gelişmeyi duyurdu. Edinilen son dakika haber göre; coronavirüse karşı yüksek etkili antikor bulundu. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 16:16 Son Güncelleme: 24.9.2020 16:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde umutlandıran gelişme! Covid-19'a karşı yüksek etkili antikor bulundu

Son dakika haberi: Almanya'da Berlin'deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, "yüksek derecede etkili" bir antikor bulduklarını açıkladı. Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte derhal koruma sağlayacağı bildirildi.

Aşı, hem corona virüslü hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde umutlandıran gelişme! Covid-19'a karşı yüksek etkili antikor bulundu

İYİLEŞMİŞ KİŞİLERİN KANINDAN ALINAN ANTİKORLAR İLE...

Araştırma kapsamında corona virüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600'e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi. Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde umutlandıran gelişme! Covid-19'a karşı yüksek etkili antikor bulundu

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, "Antikorlar corona virüs bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı" dedi.

Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti. Aşı çalışmalarının Miltenyi Biotec şirketiyle yürütüldüğü, aşının hastaların tedavisinin yanı sıra hastalarla teması bulunmuş sağlıklı kişiler üzerinde de kullanılabileceği kaydedildi.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde umutlandıran gelişme! Covid-19'a karşı yüksek etkili antikor bulundu

Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi. Aktif aşıya göre pasif aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirten bilim insanları, diğer yandan pasif aşının derhal etki gösterdiğine, aktif aşıda etki görmek için beklenmesi gerektiğine işaret etti.

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Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde umutlandıran gelişme! Covid-19'a karşı yüksek etkili antikor bulundu
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