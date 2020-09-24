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Son dakika: Kafkaslarda gerilim tırmanıyor! 'dan 'ya misilleme! Türk İHA'ları da kullanılacak...

Son dakika haberi: 'da düzenlenen Kafkas 2020 uluslararası tatbikatı devam ederken, 'da ülkelerinin dahil olduğu büyük bir tatbikat başlatıldı. Tatbikatta Türk yapımı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarının (İHA) da kullanılacağı duyuruldu

İHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:03 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika: Kafkaslarda gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya misilleme! Türk İHA'ları da kullanılacak...

'da Kafkas 2020 uluslararası askeri tatbikatı Rusya'nın gövde gösterisiyle devam ederken, tatbikata Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran ordusu katıldı. Batılı ülkelerin tepkisini çeken Kafkas 2020 askeri tatbikatına karşı 'dan ilk hamle geldi. 'nın güneyinde Mikolayivska bölgesinde başlayan "Ortak Kuvvetler 2020" askeri tatbikatına NATO ülkelerine bağlı 12 bin asker ve 700 askeri araç katıldı.


Son dakika: Kafkaslarda gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya misilleme! Türk İHA'ları da kullanılacak...

'nın güneyinde Mikolayivska bölgesinde "Ortak Kuvvetler 2020" askeri tatbikatı başladı. Tatbikatın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikat 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Son dakika: Kafkaslarda gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya misilleme! Türk İHA'ları da kullanılacak...

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de izleyeceği tatbikatta Ukrayna'nın geçtiğimiz yıl Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları ve Ukrayna'nın ABD'den satın aldığı Javelin anti tank füzesinin de kullanılacağı ifade edildi.

Son dakika: Kafkaslarda gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya misilleme! Türk İHA'ları da kullanılacak...

Savunma Bakanı Andriy Taran ülkesinde başlayan tatbikatın 'ya karşılık vermek amacıyla başladığını dile getirerek, tatbikatın Rusya'nın saldırgan tutumlar içinde olmasına karşı hazır durumda olduklarını göstermek amacıyla başlatıldığını savundu.

Son dakika: Kafkaslarda gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya misilleme! Türk İHA'ları da kullanılacak...

ABD ve hava kuvvetleri tarafından V-22 Osprey tipi çok amaçlı askeri uçağının manevra ve yakıt ikmali eğitimleri yapıldı. Diğer yandan, Ukrayna'nın ABD'den satın aldığı Javelin anti tank füzesinin, tatbikat sırasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmadığı bildirildi.

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Son dakika: Kafkaslarda gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya misilleme! Türk İHA'ları da kullanılacak...
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