"Ermenistan'ın alçakça saldırısını lanetliyorum.Tescilli provokatör Ermenistan ateşkesten ne anladığını bir kez daha göstermiştir.Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında.""Uluslararası toplum bu provokasyona derhal dur demelidir.""Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız""Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır.Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız."TBMM Başmanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüşmesinde Türkiye'nin desteğini yineledi.Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.