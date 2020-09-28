Azerbaycan’dan işgalci Ermenistan’a tarihi tokat

Ermenistan bir kez daha işgalci zihniyetini ortaya koyarak dün sabah Azerbaycan köylerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan "Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı" açıklaması geldi. Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaşaltı köyünde top mermisi isabet eden bir evde, aynı aileden 5 kişinin öldüğü belirtildi.

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MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Ermeni güçlerinin saldırıları üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan birlikleri Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştı. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edildiği açıklandı. Bölgede 2016'dan beri en şiddetli çatışmaların başladı kaydedildi.



AZERBAYCAN BÖYLE VURDU

Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi. Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sistemi imha edildi.

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ERMENİ ASKERLERE TESLİM OLUN ÇAĞRISI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki cephe hattındaki Agder kentinde bulunan Ermeni garnizonuna silah bırakma ve teslim olma çağrısında bulundu. Aksi halde garnizonun tümüyle imha edileceği ve Ermeni tarafın kayıplarının artacağı kaydedildi.



SEFERBERLİK

12 Temmuz'da başlayan son provokasyonuna devam eden Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti. Azerbaycan da seferberlik ilan ederek, 'savaş hali'ne geçti.



7 AZERİ KÖYÜ KURTARILDI

Azerbaycan ordusu başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan işgali altındaki bazı yerleşim birimlerini kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.



30 YILLIK İŞGAL BİTECEK

Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan tarafından işgal altında bulunuyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 30 yıllık işgali bitene karsı operasyonlarına devam edeceklerini duyurdu.



'KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Türkiye, Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırısı karşısında tek yumruk oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Bugün (dün) yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir." ANKARA

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KARABAĞ BİZİMDİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu belirterek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Aliyev "Azerbaycan, düşmana gereken cevabı vermiştir ve bir santimetre ileriye gidememişlerdir. Düşman püskürtüldü ve toprak bütünlüğümüz korundu" dedi. Öte yandan NATO ve Avrupa Birliği'nden Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve barış çağrısı yapıldı.



"KANIMIZLA, CANIMIZLA AZERBAYCAN'LIYIZ"

Saldırıyı, "yeni bir kanlı sayfanın açılması" olarak değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emperyalizmin maşası Ermenistan'ın işgal ettiği Türk topraklarına yerleşme emelleri, Karabağ meselesinin adil şekilde çözüm hedeflerini sekteye uğratmıştır. Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak'ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek imkansızdır. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız." ANKARA

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"KANIMIZLA, CANIMIZLA AZERBAYCAN'LIYIZ"

Saldırıyı, "yeni bir kanlı sayfanın açılması" olarak değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emperyalizmin maşası Ermenistan'ın işgal ettiği Türk topraklarına yerleşme emelleri, Karabağ meselesinin adil şekilde çözüm hedeflerini sekteye uğratmıştır. Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak'ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek imkansızdır. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız." ANKARA



AA EKİBİ SON ANDA KURTULDU

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibini de hedef aldı. Birden fazla top mermisi AA ile TRT ekibinin 100 metre yakınına düştü.

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