Azerbaycan Dağlık Karabağ’ı geri alır

Ermenistan birlikleri ilk olarak temmuz ayında başlattıkları saldırıları önceki gün yeniden artırdı. Azerbaycan köylerini hedef alan Ermenistan'a cevap gecikmedi. Azerbaycan ordusunun bölgedeki ilerleyişi sürerken, uzmanlar Ermenistan'ın saldırganlığını Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

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TÜRKİYE'YE KARŞI ADIM

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, sıcak çatışmanın sınırlı veya uzun süreli bir savaşa dönüşebileceğini belirterek, uluslararası ve bölgesel konjonktürün buna çok müsait olduğunu, olası bir savaşta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yeniden kendi kontrolüne alabileceğini belirtti. Saldırının Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya yönelik de olabileceğine vurgu yapan. Yeşiltaş, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunun birçok nedeni var ama en önemlisi Türkiye'nin yoğunlaştığı alanlarda dikkatini dağıtmak şeklinde okumak mümkün. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de, Rusya'nın ise Libya'da, Suriye'de Türkiye ile derdi var. Doğu Akdeniz'de diplomasiye tam kapı aralanmışken yeniden Türkiye'nin dikkatini Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına çektiler. Türkiye'nin diplomasideki elini zayıflatmak veya mesaj da vermek istiyor olabilirler" dedi.







'AMELİYAT GEREKİYOR'

Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ise "Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarını fırsata çevirmesi lazım. Bu kanayan yarayı artık ameliyat etmesi gerekiyor. Çünkü bu dünyada hak ve adalet isteyen herkes için kanayan yaradır. Bir toplumun toprakları işgal ediliyor. 1 milyondan fazla insan sürgün ediliyor ve kendini modern, adil diye tanımlayan dünya ancak seyrediyor" dedi.

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KİRLİ OYUN DEVREDE

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar da, Ermenistan'ın son zamanlarda yasalara aykırı şekilde Rusya tarafından silahlandırıldığını belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Ermenistan savaş çıkarmak istiyor" sözlerini hatırlattı. Atatr, ABD, Fransa ve Rusya gibi aktörlerin kirli bir oyun içinde olduğunu vurguladı.



HEM AĞLADI, HEM AĞLATTI

Ermenistan'in, Karabağ'da Azeri köylerine saldırısına anında cevap veren Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarması gözyaşlarını beraberinde getirdi. Azerbaycan'ın en çok izlenen televizyonlarından İctimai TV'nin spikeri Jale Hesenli, kurtarılan bölgeleri izleyicilere duyururken gözyaşlarını tutamadı. SABAH'a konuşan Jale Hesenli, yıllarca Ermeni işgalindeki topraklara kavuşmanın hayalini kurduklarını söyleyerek, "30 yıl sonra vatan topraklarına kavuştuk. Haberleri sunduğum sırada editör arkadaşım kulağıma altı köyün düşman işgalinden kurtarıldığını söyleyince kendimi tutamadım. Sadece ben değil Bütün Azerbaycan ağladı. Sadece benim ve Azeri halkının değil, topraklarımızın Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyan tüm Türk dünyasının gözleri doldu" dedi.

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BÜYÜK DESTEK

"Türkiye'den çok büyük destekler gördük. Videolarımın altına binlerce yorum yaptılar" diyen Hesenli, "İnşallah Hocalı'nın, Laçin'in, Ağdam'ın işgal altındaki bütün topraklarımızın özgürleştiği haberini Türk dünyasına duyuracağım" dedi. Uğur YILDIRIM/SABAH

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