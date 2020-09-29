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Haberler Dünya Haberleri Ermeni Başbakan Paşinyan'a tokat gibi sözler! BBC sunucusunun 'Ermenistan işgalci' sözleri karşısında dondu kaldı

'a gibi sözler! BBC sunucusunun ' işgalci' sözleri karşısında dondu kaldı

'ın saldırılarına 'dan misliyle karşılık gelmesi 'ı zora soktu. Paşinyan İngiliz BBC'ye çıkarak kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışmıştı. Ancak Paşinyan programda "Artsakh ismi binlerce yıllıktır" deyince BBC sunucusu Stephen Sackur'un çok sert tepkisiyle karşılaştı. Sackur, “Açıkça ‘Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve koşulsuz çekilmesini talep ediyor” dedi.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:45 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:55 ABONE OL
Ermeni Başbakan Paşinyan'a tokat gibi sözler! BBC sunucusunun 'Ermenistan işgalci' sözleri karşısında dondu kaldı

Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü medya kuruluşu BBC'ye konuk olarak katılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.

BBC sunucusundan Ermnenistan Başbakanı Paşiyan'a tokat gibi sözler "İşgalcisiniz" | Video

BBC sunucusu Sackur'un Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğunu hatırlatması üzerine Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

BBC SUNUCUSU SACKUR: ASKERLERİNİZ İŞGAL GÜCÜ

Paşinyan Ermenilerin Dağlık Karabağ'da binlerce yıldır yaşadığını öne sürdü. Sunucu müdahale etmek zorunda kalarak "Sizinle açık konuşacağım, binlerce yıl önceki tarihinize geri dönemeyiz. Yapabileceğimiz şey bugünün gerçekliğinden bahsetmek. Birleşmiş Milletler çok açık bir karar kabul etti. O karar, Azerbaycan topraklarından Ermeni güçlerinin derhal ve ön koşulsuz çekilmesini öngörüyor. Uluslararası hukuka göre, askerleriniz işgal gücü. Sizse, Dağlık Karabağ'a gidip bu bölgelerin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Siz kesin olarak barış elçisi değilsiniz.'' ifadeleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Ermeni Başbakan Paşinyan'a tokat gibi sözler! BBC sunucusunun 'Ermenistan işgalci' sözleri karşısında dondu kaldı
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