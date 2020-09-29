Ermenistan askerinin cephede ağladığı anlar

Ermenistan, 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına haince bir saldırı düzenledi. Azerbaycan ordusu da bu saldırılara karşılık verdi.

Ermeni askerinin cephede ağladığı an kamerada | Video

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin görüntüleri dikkat çekti.

"BİZİ BURADA YALNIZ BIRAKTILAR" DEYİP AĞLADI

Azerbaycan medyası tarafından servis edilen haberde, Azerbaycan ordusunun açtığı ateş altında kalan Ermeni askerlerinin, "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı an kameraya yansıdı.

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