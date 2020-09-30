Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bakanlığın aldığı ilk bilgilere göre isabet alan yerleşim yerleri ve yaralılar var. Açıklamada, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği anlatıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bilgilerine yer verildi.

S-300 SİSTEMİ DE ETKİSİZ

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği belirtildi.