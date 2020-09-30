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: çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

'ın topraklarına saldırılarından sonra bugün de çatışmalar devam etti. Azerbaycan tarafından Ermenistan'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan, 'ın, Azerbaycan'ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirdi" denildi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 00:22 Son Güncelleme: 1.10.2020 00:32 ABONE OL
Azerbaycan: Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları sonucu başlayan çatışmalar bugün de devam etti. Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan çatışma bölgesine yabancı terörist grupların getirilmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi'nin çatışma bölgesine yabancı paralı askerlerin getirilmesine ilişkin açıklamasına cevaben, Ermenistan tarafından bu tür araçların yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdiğimizi belirtmek isteriz" denildi.

"ERMENİSTAN YABANCI ÜLKELERDEN TERÖRİST VE PARALI ASKERLER GETİRDİ"


Açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan'a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirmiştir" ifadelerine yer verildi.


Ayrıca, "Ermenistan'ın işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırılarda kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Azerbaycan: Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi
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