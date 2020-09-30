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Eski Gürcü liderinin paylaşımı ’ı kızdırdı

, ’ın toprak bütünlüğüne destek veren eski 'nin fahri doktora unvanı iptal etti.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 22:03 Son Güncelleme: 30.9.2020 22:05 ABONE OL
Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan’ı kızdırdı

Ukrayna'da Ulusal Reform Konseyi'ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.

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Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili'nin Erivan Devlet Üniversitesi'ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan'da devlet 'onur nişanı'na da layık görülmüştü.

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Eski Gürcü liderinin Azerbaycan paylaşımı Ermenistan’ı kızdırdı
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