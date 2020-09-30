Son dakika: 2 Ermenistan uçağı dağa çarparak düştü! A Haber o anları saniye saniye görüntüledi...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü bildirdi.

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Ermenistan uçaklarını düşürme anı kamerada! Dünya televizyonlarında bir ilk | Video

Hacıyev, yerel basına yaptığı açıklamada, dün havalanan uçakların ikisinin de dağa çarparak patladığını, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini belirtti.

Ermenistan tarafının başkalarını suçlamak yerine ikinci uçak ve pilotu hakkında bilgi vermesinin daha iyi olacağını vurgulayan Hacıyev, "Uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağı tarafından düşürülmesine ilişkin iddialar tamamen saçmadır ve Ermenistan'ın dezenformasyonudur." ifadesini kullandı.

A HABER DÜŞEN UÇAĞI GÖRÜNTÜLEDİ

Azerbaycan'da gelişmeleri yakından takip eden A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak düşen uçağı görüntüledi. Görüntülerde düşen uçağın ardından pilotun paraşütle atladığı görülüyor.

PİLOTLAR YAKALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, A Haber'in atlarken görüntülediği pilotların sağ olarak yakalandığı bildirildi.