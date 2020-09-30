Son dakika haberi: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilmişti! Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin korkunç detaylar...

KAŞIKÇI GELMEDEN ÖNCEKİ HAZIRLIKLARI TAMAMLADILAR

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda Ataşe olarak görev yapan şüpheli Yasir Khalid M. Bin Salman'ın da Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi, kabul etmemesi ve getirilememesi halinde öldürülmesi yönünde kurulan 15 kişilik ekiple eylem planına iştirak ettiği, diğer şüpheli Yahya A. Abdulbarı ile birlikte maktulün Başkonsolosluğa gelmesinden önce gerekli hazırlıkları tamamladıkları kaydedildi.

CİNAYET İKİNCİ KATTA İŞLENDİ

İddianamede, Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosun 2. katta bulunan odasına davet edildiği, Suudi Arabistan'a dönüp dönmeyeceğinin sorulduğu ve hakkında geri dönmesi için İnterpol'den emir olduğu, yargı kararı olduğunun belirtildiği, maktulün hakkında herhangi bir dava olmadığını söylediği, daha sonra maktulün oğluna mesaj yazmasını istemeleri üzerine bunu kabul etmediği anlatıldı. Odada bulunan şüpheliler tarafından maktulün ayrılmasına izin verilmeyip ağzı kapatılarak, karşı koymaya çalışan ancak başaramayan maktulün boğularak öldürüldüğü, maktulün cesedinin parçalanarak başkonsolosluk binasından çıkarıldığı belirtildi.