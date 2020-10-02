Azerbaycan Ermenistan’a ait hedefleri vurmayı sürdürüyor

Ermenistan'ın hain saldırılarına Azerbaycan da karşılık verdi. Çatışmalara aralıksız devam ediyor. Bugün Azerbaycan'In başarılı saldırısıyla Ermenistan ordusu bir kez daha bozguna uğradı.

Ermenistan’a ait hedefler vurulmaya devam ediyor | Video

TOPÇU NOKTASI VE TANK İMHA EDİLDİ



Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir topçu noktasını ve tankı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topçu noktası ve tankın imha anına dair görüntüleri paylaştı.

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