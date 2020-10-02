Son dakika: 5 soruda Trump'ın koronavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi

3- Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın şu anda "hafif" belirtiler gösterdiğini ve görevinin başında olduğunu belirtse de, Amerikan kamuoyunda en çok sorulan sorulardan birisi de "Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?" sorusu oldu.

ABD Anayasasının 25. ek maddesinde, ülkenin başkanının görevini yerine getiremeyecek bir sağlık sorunu yaşadığında ne yapılması gerektiğine dair, "Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi yönetimine, yazılı bir şekilde görevini yerine getiremeyeceğini bildirirse, aksini bildirene kadar başkanın görevini 'Başkan Vekili' sıfatıyla, Başkan Yardımcısı yürütür." maddesi bulunuyor.

74 yaşında olması sebebiyle Kovid-19 bağlamında "risk grubunda" bulunan Trump, bir şekilde görevini yerine getiremeyeceğini Kongreye bildirirse, bu durumda Başkan Yardımcısı Pence'in, "Başkan Vekili" görevine gelmesi ve Trump'ın görevini yürütmesi öngörülüyor.

Pence'in de bu görevi sürdüremeyeceği bir senaryoda ise yasaya göre, başkanlığa vekalet edecek isim olarak Temsilciler Meclisi Başkanı olan kişinin (Nancy Pelosi) adı geçiyor.