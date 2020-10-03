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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tarihi rest: 30 yıl daha bekleyemem...

SON DAKİKA: 'den tarihi rest: 30 yıl daha bekleyemem...

Son dakika haberi: , Ermenistan ile yaşanan sıcak çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere ve diyalog çağrısı yapan ülkelere tarihi nitelikte bir rest çekti. Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." dedi. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alması sonucu Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarının bir kısmını kurtararak ilerleyişe başlamıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 11:57 Son Güncelleme: 3.10.2020 12:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tarihi rest: 30 yıl daha bekleyemem...

, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." dedi.

SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tarihi rest: 30 yıl daha bekleyemem...

Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tarihi rest: 30 yıl daha bekleyemem...

Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tarihi rest: 30 yıl daha bekleyemem...

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tarihi rest: 30 yıl daha bekleyemem...
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