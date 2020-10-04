Azerbaycan o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırılarının ardından başlatılan karşı harekatta, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunun sevinç görüntülerini paylaştı.

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'YA KARABAĞ YA ÖLÜM'

Ensonhaber'de yer alan görüntülerde, Azerbaycan ordusunda görev alan askerlerin moralinin yerinde olduğu gözlemlendi.

Cephedeki askerlere moral olması için Ozan Arif'in 'Ya Karabağ Ya Ölüm' şiiri okundu.

"Benim gönlüm aylardır ağlayanla birlikte,

Karabağ'da karalar bağlayanla birlikte.

70 yıllık yaşını silemedi Karabağ,

azatlık geldi lakin, gülemedi Karabağ.

Dünya duysun bu sesi, bu ses şarkın sesidir,

Peygamberin övdüğü necip ırkın sesidir,

bu ses Azerbaycan'ın, bu ses Türk'ün sesidir,

bu Ermeni tak etti canımıza tak artık,

ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık"