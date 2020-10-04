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o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı

Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. Azerbaycan ordusu, ’ın sert yamaçlarına doğru taarruza geçti. 4 koldan ilerleyen Azeri ordusu, Madagiz ile 7 köyü daha kurtardı. Ermenistan'a işgal ettiği topraklarda ağır darbe vuran Azerbaycan ordusu zaferini böyle kutladı.

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 4.10.2020 14:50 Son Güncelleme: 4.10.2020 14:54 ABONE OL
Azerbaycan o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı

Ordusu'nun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon 7'nci gününde hız kazandı. Azerbaycan Ordusu, 'ın çetin yamaçlarına dayanırken 4 koldan taarruza geçerek Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. İşte son gelişmeler...

Azerbaycan o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı

YOĞUN TOPÇU ATEŞİ: Cephe hattında karadan ateş desteği sağlayan topçuları aralıksız olarak Ermenistan hedeflerini vuruyor. Belirlenen koordinatlar teker teker imha ediliyor. Ağdere ilindeki Ermeni mevzileri de Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.

TANKLARA KAMUFLAJ: Azerbaycan Ordusu, kamuflajlarla gizlediği tankları da cephe hattına sürdü. Şiddetlenen çatışmalar Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli yönünde Ermeni direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

Azerbaycan o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı

MADAGİZ'İN ADI SUGOVUŞAN OLDU: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz'in işgalden kurtarıldığını ve Azerbaycan bayrağının dikildiğini açıkladı. Aliyev, Madagiz'in adını da Sugovuşan olarak değiştirdi. Aliyev, Talış, Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, Kuycak ve Aşağı Abdurrahmanlı köylerinin de işgalden kurtarıldığını bildirdi.

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BAYRAĞIMIZI KARABAĞ'DA DALGALANDIRACAĞIZ: Cephede gazetecilere konuşan Azeri askerleri "Azerbaycan bayrağını Karabağ'ımızda dalgalandıracağız" dedi.

Azerbaycan o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı

ERMENİ YALANI ÇÜRÜDÜ: Ermenistan'ın, Türkiye'nin Gürcistan üzerinden 'a Suriyeli militanları naklettiği iddialarına cevap veren Gürcistan istihbaratı, Ermenistan'ın iddialarını çürüttü. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Grigol Liluashvili, "Bu bir yalan. Bu iddialar Gürcistan topraklarında ve bölgede gerilimi tırmandırıyor" şeklinde konuştu.

ZIRHLI ARAÇLAR İMHA EDİLDİ: Azerbaycan ordusu, önceki gece SİHA'larında kullanıldığı nokta atışlarıyla Ermenistan'a ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı

PAŞİNYAN'DAN ZAYİAT İTİRAFI: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, " eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırıyor. Çok fazla asker ve sivil kaybımız var" dedi.

TÜRK GAZETECİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ: Terter'de görüntü almaya çalışan Türk gazetecilerin bulunduğu yere top mermileri düştü. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Azerbaycan o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı

Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırılarının ardından başlatılan karşı harekatta, 'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunun sevinç görüntülerini paylaştı.

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'YA KARABAĞ YA ÖLÜM'

Ensonhaber'de yer alan görüntülerde, Azerbaycan ordusunda görev alan askerlerin moralinin yerinde olduğu gözlemlendi.

Cephedeki askerlere moral olması için Ozan Arif'in 'Ya Karabağ Ya Ölüm' şiiri okundu.

"Benim gönlüm aylardır ağlayanla birlikte,
Karabağ'da karalar bağlayanla birlikte.
70 yıllık yaşını silemedi Karabağ,
azatlık geldi lakin, gülemedi Karabağ.
Dünya duysun bu sesi, bu ses şarkın sesidir,
Peygamberin övdüğü necip ırkın sesidir,
bu ses Azerbaycan'ın, bu ses Türk'ün sesidir,
bu Ermeni tak etti canımıza tak artık,
ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık"

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Azerbaycan o bölgeleri işgalden kurtardı! Azerbaycan ordusu kurtarılan toprakların sevincini böyle yaşadı
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