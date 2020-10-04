Ermenistan'ın hain saldırısının ardından Azerbaycan bugün de başarılı operasyonuna devam etti. Çatışmalar bazı bölgelerde devam ederken alınan köylerde Ermenistan tarafının geri çekildiği görüldü.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri teçhizatları ele geçirdi | Video

GERİ ÇEKİLME DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN ASKERİ TEÇHİZATIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinde ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı.

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