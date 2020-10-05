Son dakika haberi: Paşinyan'a Putin'den şok! Telefonu canlı yayında yüzüne kapattı

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Rusya'nın da desteği ile Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan, yediği sert darbelerin ardından dış kuvvetlerden medet umuyor.

Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarına, Türkiye'nin de desteğiyle misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu, işgal edilen topraklarını almak için Ermeni ordusuna ait mevzileri vurmayı sürdürüyor.

Son dakika: Putin kendisini ısrarla arayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yüzüne telefonu böyle kapattı | Video

PAŞİNYAN ZOR DURUMDA!

Art arda aldığı darbeler sonrası iyice güçten düşen Ermenistan ise, çareyi Rusya'ya yalvarmakta buldu.

Rusya-1 televizyonunun servis ettiği görüntülerde, canlı yayında gazetecilere siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulunan Putin, kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı.