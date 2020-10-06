Son dakika | Ermenistan neden Gence hattını hedef aldı? 'Gence Koridoru' Azerbaycan için neden önemli?

EN ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTASI

Hürriyet'in haberine göre; Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın çevresinde bulunan ve 100 kilometre genişliğindeki Gence Koridoru, Rusya ve İran'a komşu Azerbaycan'ı Batı dünyasına bağlayan en önemli geçiş noktası.

Adını sürekli olarak füzelerin hedefi olan Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'den alan 'koridor', Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve Bakü-Supsa doğalgaz boru hatlarının geçiş noktası.

Batı Avrupa'yı Kafkaslara bağlayan fiber optik kablolar, Avrupa'yı Çin'e bağlayan E-60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu bu çok kritik bölgeden geçiyor. Batı ülkeleri Doğu ile ticaretinde İran ve Rusya'yı baypas etmek için Gence Koridoru'nu yoğun olarak kullanıyor.

Dağlık Karabağ'da askeri başarı elde edemeyen Ermenistan'ın sivil altyapıları ve enerji geçişlerine yakın bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor. Gence Koridoru'nda Azerbaycan'ın kritik altyapısı çok dar bir alanda ilerliyor.