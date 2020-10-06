Son dakika | Ermenistan neden Gence hattını hedef aldı? 'Gence Koridoru' Azerbaycan için neden önemli?

Ermenistan Azerbaycan'ın ikinci büyük şehrinde yerleşim yerlerini bombaladı.Ermenistan saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybeden toplam sivil şehit sayısı 27'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 141'e çıktı. Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence ve çevresindeki sivil bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor.Ermenistan neden Gence bölgesini hedef alıyor?
Ermenistan güçlerin neden oraya saldırıyor? 'Gence Koridoru' Azerbaycan için neden önemli? | Video
AZERBAYCAN'IN NEFESİNİ KESMEYE ÇALIŞIYOR
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A haber'de yaptığı açıklamalarında; "Hazar Denizi'nin enerji açısından zengin bir bölge olduğunu ifade etti. Sali açıklamalarında; "Azerbaycan, Hazar Denizi'nden çıkarılan enerjiyi dünyaya Gence ve Tovuz koridoru ile pazarlıyor. Azerbaycan'ın dünyaya açılan enerji kapısı burası buradan Türkiye'ye Karadeniz'e, Avrupa'ya gidiyor, TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı var. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı var. Baktığımızda bu bölgeye Azerbaycan'ın nefes aldığı soluk borusu denilebilir.
AZERBAYCAN'IN NEFESİNİ KESMEYE ÇALIŞIYOR
Ermenistan'ın saldırılarını Gence ve Tovuz'a kaydırmasının altında yatan neden Azerbaycan'ın enerjisini, dünya ile bağlantısını kesmeye çalışmasıdır. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nden aldığı enerjiyi dünyaya pazarlayabilmesini engellemek ya da sekteye uğratmak için bu saldırıları düzenliyor." ifadelerini kullandı.
AZERBAYCAN BAŞARILI OPERASYONLAR DÜZENLİYOR
Eğer dış müdahale olmazsa Azerbaycan işgal edilen topraklarını kurtaracağını ifade eden Sali, Türkiye için de önemli olan enerji nakil hatlarının güvenliğini sağlayacağını belirtti.
EN ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTASI
Hürriyet'in haberine göre; Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın çevresinde bulunan ve 100 kilometre genişliğindeki Gence Koridoru, Rusya ve İran'a komşu Azerbaycan'ı Batı dünyasına bağlayan en önemli geçiş noktası.
Adını sürekli olarak füzelerin hedefi olan Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'den alan 'koridor', Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve Bakü-Supsa doğalgaz boru hatlarının geçiş noktası.
Batı Avrupa'yı Kafkaslara bağlayan fiber optik kablolar, Avrupa'yı Çin'e bağlayan E-60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu bu çok kritik bölgeden geçiyor. Batı ülkeleri Doğu ile ticaretinde İran ve Rusya'yı baypas etmek için Gence Koridoru'nu yoğun olarak kullanıyor.
Dağlık Karabağ'da askeri başarı elde edemeyen Ermenistan'ın sivil altyapıları ve enerji geçişlerine yakın bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor. Gence Koridoru'nda Azerbaycan'ın kritik altyapısı çok dar bir alanda ilerliyor.