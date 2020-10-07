Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son dakika gelişme! Ermenistan'a ait yüzlerce tank ve zırhlı araç imha edildi

GÖZLEM KARAKOLU İMHA EDİLDİ

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini vurgularken, Azerbaycan birlikleri tarafından yapılan topçu ateşi sonucunda 5. Alayın savunma alanındaki komuta gözlem karakolunun imha edildiği ve Ermenistan güçlerinin çok sayıda can kaybına uğradığı bildirildi.

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Ayrıca top bataryalarıyla yapılan saldırılarda Ermenistan'a ait bir tank ve üç top imha edildi. Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birliklerinin irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.