Kırgızistan’da Soros oyunu

Kırgızistan'da pazar günü yapılan genel seçim ülkeyi karıştırdı. Önceki gece binlerce kişi sokağa döküldü. Başkent Bişkek'teki Ala- Too Meydanı'nda 5 bin kişi toplandı. Kalabalık cumhurbaşkanlığı ve parlamentoyu işgal etti. Araçları yakan, binaları ateşe veren kalabalık belgeleri sokaklara saçtı. Çatışmalar yaşandı. 700 kişi yaralandı, 19 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralılardan 9'unun durumu kritik. Merkez Seçim Komisyonu ise dün seçim sonuçlarının iptal edildiğini açıkladı. Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.

Son dakika haberi... Kırgızistan'da seçim sonuçları iptal edildi | Video

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, binaları işgal eden göstericilerin arkasındaki güçlere seslendi. Durumun kontrolde olduğunu savunan Ceenbekov, tüm siyasi güçleri, ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmaya çağırdı. Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Ceenbekov'un destekçileri de Oş kentinde protesto düzenledi. Ceenbekov'un güvenlik güçlerine göstericilere ateş açmamaları konusunda emir verdiği öğrenildi. Kırgızistan'da yaşananların arkasında daha önce de birçok ülkedeki darbelerin arkasındaki isim olan ABD'li spekülatör George Saros'un olduğu yorumları yapıldı.







Merkez Seçim Komisyonu, önceki gün yüzde 7'lik seçim barajını seçime katılan 16 siyasi partiden sadece 4'ünün geçtiğini duyurmuştu. AGİT Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Thomas Boserup seçimin sorunsuz geçtiğini fakat oy karşılığı para dağıtma iddiasının "endişe" yarattığını söylemişti.







TÜRKİYE'DEN UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından başlayan ve halen devam eden olaylar hakkında Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde, Kırgızistan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan Türk vatandaşlarının ise Bakanlığın ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları belirtildi.



ESKİ LİDERİ SERBEST BIRAKTILAR

Parlamentoyu işgal eden göstericiler, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevinin de çevresini sardı. Güvenlik güçleri ile yaşanan arbedenin ve giriş kapıların kırılmasından sonra göstericiler binanın içerisine girdi. Daha sonra merkezdeki yetkililer, Atambayev'i çıkararak taraftarlarına teslim etti.

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