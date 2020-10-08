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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan kapalı Maraş'ın açılmasının ardından çılgına döndü! Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeler...

kapalı Maraş'ın açılmasının ardından çılgına döndü! 'ye yönelik haddini aşan ifadeler...

46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.Kapalı Maraş'ın açılmasını engelleme hamleleri elinde patlayan 'dan skandal bir hamle daha geldi. Yunanistan'dan yapılan açıklamada; 'ye yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 16:11 Son Güncelleme: 8.10.2020 16:18 ABONE OL
Yunanistan kapalı Maraş'ın açılmasının ardından çılgına döndü! Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeler...

Kapalı Maraş'ın açılmasından rahatsız olan yine haddini aştı. Yunanistan 'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

Yunanistan kapalı Maraş'ın açılmasının ardından çılgına döndü! Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeler...

YİNE AB'YE SIĞINDI

, 'yi Kuzey Kıbrıs'taki Kapalı Maraş bölgesinin açılması kararından geri adım atmaya çağırdı. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, aksi takdirde Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte konuyu önümüzdeki hafta düzenlenecek AB liderler zirvesinde gündeme getirecekleri tehdidinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra bugün yeniden ziyaretlere açılmıştı.

Yunanistan kapalı Maraş'ın açılmasının ardından çılgına döndü! Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeler...

HADDİ AŞAN AÇIKLAMA!

Yunan hükümet sözcüsü, 'ın iki taraf arasında sorunların masaya yatırılması için kararlaştırılan istikşafi görüşmelerin başlatılmasını istediğini, ancak "Kıbrıs konusunda provokasyonlara izin vermeyeceğini" kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dün yaptığı açıklamada Maraş'ın açılması kararına tepki göstererek 'yi Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki gerginliği körüklemekle suçlamıştı. BM'den yapılan açıklamada da tek taraflı eylemlerin Ada'nın yeniden birleşmesi için diyalog çabalarına darbe vuracağı uyarısı yapılmıştı.

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Yunanistan kapalı Maraş'ın açılmasının ardından çılgına döndü! Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeler...
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