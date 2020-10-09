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Son dakika haberi | - geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...

Son dakika... 'ın 'da sivillere yönelik harekete geçen ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için ilerliyor. Bugüne kadar 30'a yakın yerleşim yerini işgalden kurtarıldı. Dağlık Karabağ bölgesi Jeopolitik açıdan stratejik bir konumda bulunmasının yanı sıra i yer altı ve üstü zenginlikleri bakımından da oldukça önemli bir konumda yer alıyor.28 yıldır Ermenistan işgalinde olan bölgedeki 150'den fazla madenden çıkarılan ürünler illegal olarak dünya pazarlarına gönderiliyor. Azerbaycan ordusu işgal edilen topraklarını geri aldığında Ermenistan ekonomisinde büyük çöküşün başlayacağı ifade ediliyor. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:14 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:20 ABONE OL
Son dakika haberi | Azerbaycan-Ermenistan geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...

Son dakika... ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor. Azerbaycan bayrağı buralarda yeniden dalgalanıyor.

ERMENİSTAN ORDUSU KAÇIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan Füzuli'ye bağlı Horadiz köyünün ilk görüntülerini paylaştı. Görüntülerde ordusunun kaçarken geride bıraktığı çok sayıda tank ve mühimmat yer alıyor.

Cephelerde şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar sırasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bazı karargah ve mühimmat depoları imha edildi.

Son dakika haberi | Azerbaycan-Ermenistan geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...

TANKLARI GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

TRT Haber'in haberine göre; karşısında varlık gösteremeyen ordusu ise, tanklarını hava saldırılarından korumak için gizlemeye çalıştı. Adeta mevziye gömülüp, üzerine kamuflaj örtülen tanklar, Azerbaycan ordusunca tespit edilip, imha edildi.

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ERMENİSTAN ORDUSUNUN ASKERLERİ FİRAR ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırılardan kaçmak için yer değiştirmeye çalışan bir askeri konvoyun imha edildiğini, Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini duyurdu.

Son dakika haberi | Azerbaycan-Ermenistan geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...

YER ÜSTÜ VE ALTI ZENGİNLİKLERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ BÖLGE

Yenişafak'tan Kenan Biter'in haberine göre; 28 yıl önce tarafından işgal edilen ve ordusunun geri almak için operasyonlar düzenleyerek hızla ilerlediği jeopolitik açıdan olduğu kadar yer altı zenginlikleri bakımından oldukça önemli bir bölge. Ermenistan'ın uzun yıllardır işgal ettiği bölgeden ısrarla bu zamana kadar vazgeçememesinin perde arkasında ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'a bölgenin nefes borusu olması yatıyor.

Son dakika haberi | Azerbaycan-Ermenistan geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...

RAPORLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda hazırladığı Karabağ ve çevresinde Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarındaki illegal ekonomik faaliyetlerini konu alan rapor bu detayları gözler önüne seriyor.

Raporda işgal altındaki topraklar vergi indirimi, bedava ev ve hibe krediler gibi çeşitli teşvik programlarıyla cazip hale getirilirken Azerbaycan toprağı olan Laçin, Şuşa, Zengilan, Kubatlı, Kelbecer ve Hocavend gibi bölgelerdeki değerli madenler, orman ve tarım alanları illegal bir şekilde işletilerek 'da üretilmiş gibi gösterilerek uluslararası pazarlara gönderiliyor.

Son dakika haberi | Azerbaycan-Ermenistan geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...

150'DEN FAZLA MADEN YATAĞI VAR

Su kaynakları açısından verimli olan bölge tarımsal sulamanın yanı sıra enerji üretimi açısından da önem arz ederken öte yandan işgal altındaki topraklarda yer üstünde olduğu kadar altında da büyük bir servet yatıyor. 'ın işgali altındaki topraklarında 150'den fazla ayrı altın, bakır, çinko, demir gibi kıymetli maden yatağı işletilerek ihracat yapılıyor.

Sadece Kelbecer'deki bir madende 150 ton altın rezervi keşfedilmiş durumda.

Hazırlanan raporda işgal altındaki topraklarda üretim yapan şirketlerin çoğunun Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'a yakın isimler olduğuna da dikkat çekiliyor.

Son dakika haberi | Azerbaycan-Ermenistan geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...

BIRAKIP KAÇTILAR

ordusu, hızla işgal altındaki topraklara doğru ilerlemeye başlayınca yasa dışı olarak faaliyet gösteren yatırımcılar da bölgeden bir bir kaçmaya başladı. İşgal altındaki Karabağ bölgesinde altın arayan Rus şirket madenlerin bombalanması tehdidi yüzünden tüm çalışmalarını durdurarak askıya alırken, çalışanlarını da bölgeden uzaklaştırdı.

60 MİLYON TON PETROL BULDULAR

Öte yandan uzmanlar bölgenin petrol rezervleri bakımından önemine de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni bir petrol yatağı bulundu."Karabağ" ismi verilen petrol yatağının 60 milyon tondan fazla petrol rezervine sahip olduğu belirtildi. Uzmanlar bu petrolün taşınması esnasında geçtiği yerlere mutlaka bir pasta bıraktığını 'ın ise bu pastadan payını almak için çaba sarf ettiğine dikkat çekiyor.

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Son dakika haberi | Azerbaycan-Ermenistan geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...
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