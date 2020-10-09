Son dakika haberi | Azerbaycan-Ermenistan geriliminde kritik detay! Ermenistan için büyük çöküş...

BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan ordusu, hızla işgal altındaki topraklara doğru ilerlemeye başlayınca yasa dışı olarak faaliyet gösteren yatırımcılar da bölgeden bir bir kaçmaya başladı. İşgal altındaki Karabağ bölgesinde altın arayan Rus şirket madenlerin bombalanması tehdidi yüzünden tüm çalışmalarını durdurarak askıya alırken, çalışanlarını da bölgeden uzaklaştırdı.

60 MİLYON TON PETROL BULDULAR

Öte yandan uzmanlar bölgenin petrol rezervleri bakımından önemine de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni bir petrol yatağı bulundu."Karabağ" ismi verilen petrol yatağının 60 milyon tondan fazla petrol rezervine sahip olduğu belirtildi. Uzmanlar bu petrolün taşınması esnasında geçtiği yerlere mutlaka bir pasta bıraktığını Ermenistan'ın ise bu pastadan payını almak için çaba sarf ettiğine dikkat çekiyor.

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