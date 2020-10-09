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Son dakika haberi: Bozguna uğrayan 'dan sivillere alçak saldırı! O bölgelere yoğun ateş açtı

Son dakika haberi | ordusu karşısında bozguna uğrayan yine sivilleri hedef aldı.Ermenistan ordusu Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi'yi ateş altına aldı.Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor

İHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 14:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Bozguna uğrayan Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! O bölgelere yoğun ateş açtı

Ermenistan ordusu Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi'de sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına aldı.

SİVİLLERE YOĞUN ATEŞ AÇTI

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

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Son dakika haberi: Bozguna uğrayan Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! O bölgelere yoğun ateş açtı
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