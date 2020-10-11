Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban: “Ermenistan sivilleri bilerek hedef alıp katliam yapıyor”

KAÇAK VE KALLEŞÇE SAVAŞIYOR

Dr. Kurban; "Ermenistan haydut devlet olduğunu her gün geçtikçe ortaya koyuyor. Terör devleti olduğunu ve bölge güvenliği için sorun olduğunu ortaya koyuyor. Ermenistan kaçak ve kalleşçe savaşıyor. Savaşın gittiği bölgede kaybettikçe Azerbaycan'ın sivil insanlarının yaşadığı bölgelere Bilerek saldırıyor." dedi.

Ermenistan'ın beklentisinin Azerbaycan'ın da Ermeni sivillere saldırması olduğunu söyleyen Kurban, Azerbaycan'ın insanlığını koruduğunu ve uluslararası hukuka saygı göstererek böylesi adımlar atmadığını vurguladı.