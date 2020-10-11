Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban: “Ermenistan sivilleri bilerek hedef alıp katliam yapıyor”

Ermenistan'ın başlattığı saldırıların ardından Azerbaycan'ın verdiği ağır darbeyle ateşkes masasına mecbur kalan Ermenistan ateşkesi kötüye kullanarak sivil insanlara saldırdı. Ermenisttan Ordusu, ateşkesin ilk 24 saati bile dolmadan Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye füzelerle saldırı düzenledi. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırıda kent harabeye döndü. Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban, SABAH'a özel açıklamalarda bulunarak yaşananları değerlendirdi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil halkını bile isteye hedef alarak gözünü bile kırpmadan, çoluk çocuk demeden katlettiğini ifade eden Kurban, sivil halktan çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Kurban, ölenlerden birinin çocuk olduğuna dikkat çekti.
KAÇAK VE KALLEŞÇE SAVAŞIYOR
Dr. Kurban; "Ermenistan haydut devlet olduğunu her gün geçtikçe ortaya koyuyor. Terör devleti olduğunu ve bölge güvenliği için sorun olduğunu ortaya koyuyor. Ermenistan kaçak ve kalleşçe savaşıyor. Savaşın gittiği bölgede kaybettikçe Azerbaycan'ın sivil insanlarının yaşadığı bölgelere Bilerek saldırıyor." dedi.
Ermenistan'ın beklentisinin Azerbaycan'ın da Ermeni sivillere saldırması olduğunu söyleyen Kurban, Azerbaycan'ın insanlığını koruduğunu ve uluslararası hukuka saygı göstererek böylesi adımlar atmadığını vurguladı.
Kurban; "Cephede kaybeden ve kaçak savaşan, sivil hedef alan Ermenistan'ın niyeti savaşı bölgeye yaymak ve diğer ülkeleri de dâhil etmek ve Bölgeyi ateşe atmak." diye konuştu.
ÇİFTE STANDARTLI DEVLETLER GÖRMEZLİKTEN GELİYORLAR
Kurban; "Ermenilerin sivil insanlara saldırdığını çifte standartlı birçok büyük devletler görüyor, fakat görmemiş gibi yapıyor. Masum insanları öldürmek Ermenistan'ın mayasında var. Ermenistan'ın bu barbarlıklarına yeter demek lazım. Dünyadan bu konuda Adalet bekliyoruz. Daha ne kadar sivil insanımız ölecek. Azerbaycan Ordusu ise, dünyanın kabul ettiği ve kendi öz toprağı olan Karabağ ve dışındaki illerimizi, bölgelerimizi teröristlerde temizleme operasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Ordusu güçlüdür ve kendi tarihi topraklarından, öz hakkı olan topraklarından düşmanları temizleyecektir." açıklamasında bulundu.