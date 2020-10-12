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'ın açıklamaları alay konusu oldu

'de Demokrat başkan adayı 'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ve aynı gün içinde 'in adını hatırlayamaması ülkede gündem oldu. ABD Başkanı rakibine Twitter üzerinden yüklenerek "Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım" eleştirisinde bulundu

AA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 03:34 Son Güncelleme: 13.10.2020 04:01 ABONE OL
Joe Biden'ın açıklamaları alay konusu oldu

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu.

Biden, Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.



MİTT ROMNEY'İN ADINI HATIRLAYAMADI

Öte yandan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

TURMP TWİTTER'DAN YÜKLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.

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Joe Biden'ın açıklamaları alay konusu oldu
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