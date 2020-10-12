KKTC'den son dakika haberi: Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi alan Türkler bölgeye akın etti

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'den haberi: Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi alan Türkler bölgeye akın etti

Gelen haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi sınırında dün gece hareketli dakikalar yaşandı. 'ın, 46 yıl sonra açılmasına tepki gösteren Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu, Derinya Sınır Kapısı'na yürüdü. Burada sınır kapısını kıran Rumlar, provokatif bir eylemde bulundu. tarafına havai fişek göndermek isteyen Rumlar amacına ulaşamadı. Atılan havai fişek ortak devriye noktasına düştü. Burada yangın çıkarken, haberi duyan Türkler de sınıra koştu. İşte hareketli geceden son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 07:09 Son Güncelleme: 12.10.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika haberler: KKTC'de olaylı gece! Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi duyan Türkler bölgeye akın etti...

SON DAKİKA HABERİ: Dün gece Kıbrıs'ta gergin dakikalar yaşandı. 'ın açılmasını hazmedemeyen Rum Kesimi'nden bir grup sınıra yürüdü. Derinya Sınır Kapısı'nı kıran yüzlerce Rum, tarafına saldırmak istedi. Ellerindeki havai fişekleri fırlatan grup, bölgesinde yangın çıkardı. Gelişmeleri duyan Türkler de bayraklar ile sınıra koştu.

Son dakika haberler: KKTC'de olaylı gece! Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi duyan Türkler bölgeye akın etti...

PROVOKATİF SALDIRI

Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı'nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.

Son dakika haberler: KKTC'de olaylı gece! Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi duyan Türkler bölgeye akın etti...

"KIBRIS YUNAN'DIR" SLOGANLARI ATTILAR

Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.

Son dakika haberler: KKTC'de olaylı gece! Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi duyan Türkler bölgeye akın etti...

TÜRKLER SINIRA KOŞTU

Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.

Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti.
Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.

Polisin göstericileri uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı.

KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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KKTC'den son dakika haberi: Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi alan Türkler bölgeye akın etti
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