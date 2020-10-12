KKTC'den son dakika haberi: Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi alan Türkler bölgeye akın etti

"KIBRIS YUNAN'DIR" SLOGANLARI ATTILAR

Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.