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Trump'tan corona virüsü açıklaması: "Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!"

Corona virüse yakalanan hastalığı ayakta atlatarak sağlığına kavuşan ABD Başkanı Donald  Trump'tan haberi geldi. Hastalığa yakalanması ile birlikte birçok bilim insanı Trump'ın çok yaşlı ve fazla kilolu olduğunu söyleyerek risk grubunda olduğunu ve hastalığın onun için hayati risk taşıdığını söylemişti. Saatler süren hastane gözlem sürecinden hemen sonra 'a dönen yeni bir açıklama yaparak sağlık durumu ve koronavirüs hakkında önemli bilgiler verdi. İşte, Trump'ın açıklaması ve Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgilendirme metni!

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:17 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:25 ABONE OL
Trump'tan son dakika corona virüsü açıklaması: Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!

Corona virüsü ile mücadelesini kısa sürede zaferle sonuçlandıran ABD Başkanı 'tan açıklaması geldi. Azil sürecinin ardından ikinci kez Trump'ın Başkanlık koltuğundan uzaklaşma ihtimali tartışılırken, Trump ksıa süre içerisinde iyileşti. Önceki gün, büyük bir miting düzenleyen ABD Başkanı, flaş açıklamalarda bulundu. Bugün ise Trump, çok iyi hissettiğini söyledi ve corona virüsü hastalığı ile ilgili doktorlarının aktardıklarını paylaştı.

, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu. Koronavirüs sonrası ilk mitingini Florida'da yapan Trump, "Kendimi çok güçlü hissediyorum" dedi.

Trump'tan son dakika corona virüsü açıklaması: Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!

Sean P. Conley tarafından hazırlanan ve tarafından paylaşılan ABD Başkanı 'ın sağlık durumuna ilişkin notta, Trump'ın, birbirini takip eden günlerde Abbott BinaxNOW antijen testiyle yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. Conley ayrıca, Trump'ın bulaştırıcı olmadığı kanısında olduklarını da belirtti.

Trump'tan son dakika corona virüsü açıklaması: Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın, koronavirüse yakalanıp tedavisinin tamamlanmasının ardından Florida eyaletinde yaptığı ilk mitinginde, "Koronavirüsü atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum" şeklinde konuştu.

Trump'tan son dakika corona virüsü açıklaması: Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!

Ayrıca Trump, Florida mitingine dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir Florida mitingi oldu. Büyük bir kalabalık ve çok coşku vardı. Şimdi döndüm. Yarın gece Pensilvanya'ya başka bir büyük kalabalığa gidilecek. Biz kazanıyoruz. Ekonomi gelişiyor. İyi zamanlama!!!" ifadelerini kullandı.

Trump'tan son dakika corona virüsü açıklaması: Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!

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Trump'tan son dakika corona virüsü açıklaması: "Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!"
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