Trump'tan son dakika corona virüsü açıklaması: "Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!"

Ayrıca Trump, Florida mitingine dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir Florida mitingi oldu. Büyük bir kalabalık ve çok coşku vardı. Şimdi döndüm. Yarın gece Pensilvanya'ya başka bir büyük kalabalığa gidilecek. Biz kazanıyoruz. Ekonomi gelişiyor. İyi zamanlama!!!" ifadelerini kullandı.