Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev A Haber'de açıkladı: 20'den fazla ev yıkıldı

Son dakika...Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence ve Mingeçevir'e saldırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev A Haber'e katılarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika! Hacıyev A Haber'e konuştu: "Ermenistan balistik füze ile saldırdı" | Video

Hacıyev'in konuşmasından satır başları;

"20'DEN FAZLA EV YIKILDI"

"Ermenistan ordusu, sivillere haince saldırdı. Gence'de siviller arasında yaralananlar var. Gence'de 20'den fazla ev, saldırı sonucu yıkıldı. Bu Ermenistan'ın bir mağlubiyetinin sonucu yaptığı bir saldırı...

"5 ÖLÜ, 35 YARALI"

İlk bilgilere göre saldırılarda 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

"YENİ FÜZELER GETİRDİLER"

Bizim bilgilerimize göre Ermenistan'ın füzeleri bitmişti. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var. Getirilen füzelerle de ilk saldırılarını düzenlediler, bunları da sivillere karşı kullanmaya başladılar.

"BALİSTİK FÜZE ATTILAR"

Daha önce de Gence'ye tehlikeli bir saldırı düzenlemişlerdi. Kullanılan bu silahlar gerçekten çok güçlü. Bu kez balistik füze attılar. Ama Azerbaycan ordusu Ermenistan gibi sivilleri değil, askeri hedeflere faaliyetlerini yürütmektedir.

"ULUSLARARASI TOPLUMLAR ERMENİSTAN'IN GERÇEK NİYETİNİ ANLAMALI"

Ermenistan'ın bu hain saldırılarını görmemeye çalışıyorlar. Bütün uluslararası toplumlar da bu saldırıları görmeli ve Ermenistan'ın niyetini anlamalı. Onlar insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı bu cinayeti işlemektedirler.

"ERMENİSTAN'IN TERÖR POLİTİKASININ GÖSTERGESİ"

Ermenistan'ın bu işgalci siyasetten vazgeçmesi lazım. Ermenistan'ın hep bu tarz terör saldırılarını gösterme eğilimi vardı. 12 Ekim'de Ermenistan'ın saldırıları ve füzeleri bulundu, eğer bulunmasaydı bugünkü gibi bir saldırıyla karşı karşıya kalabilirdik. Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir.

"SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR"

Ermenistan'a bir devlet olarak güvenilemez. Ermenistan Başbakanı, Ermenistan Güvenlik Bakanı ve ülkenin politik askeri sistemi savaş suçu işlemektedir." diye konuştu.

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