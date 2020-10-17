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Aşı hazır ve mükemmel

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Aşı hazır ve mükemmel
Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu BioNTech firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşının son aşamada olduğu ve gerekli iznin çıkması durumunda kitlesel aşılamaya başlanabileceği duyuruldu. Prof. Şahin, Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, BioNTech'in ABD ilaç şirketi Pfizer'in desteğiyle geliştirdiği BNT162b2 adlı aşının tüm deneme süreçlerinin başarıyla sona erdiğini söyledi. Aşının başarı oranını, güvenirliliğini ve enfeksiyona karşı koruyucu özelliğini "mükemmel" olarak niteleyen Şahin, deneklerin antikor geliştirdiklerini ve bağışıklık kazandıklarını kaydetti. Şahin, "Pandemiyi sona erdirmemize çok az bir süre kaldı" dedi. Amerika'nın Sesi
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Aşı hazır ve mükemmel
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