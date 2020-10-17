SON DAKİKA! Azerbaycan Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı ve S-300 Hava Savunma Sistemi'ni vurdu...

SON DAKİKA, SON DAKİKA, SON DAKİKA... Azerbaycan, Ermenistan'ın kalleş saldırıları sonrası ağır bombardıman başlattı. Azerbaycan'a saldırmak isteyen Su-25 tipi savaş uçağı vurularak düşürüldü. Yapılan bir diğer açıklamada ise Ermenistan'ın S-300 Hava Savunma Sistemi'nin vurularak yok edildiği duyuruldu.

Son dakika haberi! Ermenistan'a büyük darbe! Rus S-300 Hava Saunma Sistemi'nin vurulma anı kamerada | Video

SON DAKİKA: ERMENİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbayan Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Ermenistan'a ait Su-25 tipi savaş uçağının vurulduğunu bildirdi. Vurulan uçağın pilotunun akıbeti bilinmiyor.

S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DE YOK EDİLDİ

Ermenistan'a vurulan darbe savaş uçağı ile de sınırlı kalmadı. Ermeni ordusuna ait S-300 Hava Savunma Sistemi de hava saldırısı ile yok edildi. Hava saldırısını SİHA'ların gerçekleştirdiği belirtiliyor.

AKAR'DAN KUTLADI

Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan'ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan, sahada hiçbir varlık gösteremeyince sivilleri hedef alan kalleş saldırılara başlamıştı. Gence ve Mingeçevar'a gece yarısı saldıran Ermenistan, füzeli saldırıda 13 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.